ASPI, sicurezza stradale: a Molfetta l'incontro educativo per i ragazzi delle scuole

Sicurezza stradale: a Molfetta il progetto nelle scuole promosso da Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato

Si è svolto presso l’Istituto Alberghiero (I.P.E.O.A.) di Molfetta un incontro educativo sulla sicurezza stradale, che ha coinvolto circa sessanta studenti. L’iniziativa rientra nel programma promosso da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza alla guida. A dialogare con gli studenti sono stati Roberto Pastore, Direttore del Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, Emilio Cocozza, Responsabile Esercizio del medesimo Tronco, e il Dirigente del C.O.P.S. di Bari insieme agli operatori della Polizia Stradale.

Questa nuova serie di incontri permetterà a Autostrade per l’Italia e alla Polizia di Stato di coinvolgere oltre mille studenti appartenenti a diversi istituti situati lungo il territorio attraversato dalla rete autostradale in gestione. L’iniziativa segue il successo delle edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione di circa 19.000 studenti provenienti da 220 istituti scolastici secondari di secondo grado.

“La Polizia Stradale è da molti anni attenta alla formazione dei giovani nelle scuole di ogni ordine e grado per aiutare a comprendere l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale. L’attività quotidiana di controllo sulle Autostrade e strade extraurbane per il tramite delle nostre pattuglie è volta ad aumentare la sicurezza della circolazione andando a prevenire tutti quei comportamenti potenzialmente pericolosi che sono, spesso, frutto di distrazione. Per questo investire nella formazione dei ragazzi ci aiuta ad avere utenti della strada maggiormente consapevoli che apportano un valore aggiunto alla nostra mission”, ha dichiarato il dottor Luca Speranza, Dirigente Compartimento Polizia Stradale per la Puglia.

Il progetto prevede, oltre agli incontri con esperti del settore, momenti di approfondimento in aula guidati dai docenti. Gli studenti avranno a disposizione materiale multimediale e workshop interattivi sviluppati da Autostrade per l’Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio “Non chiudere gli Occhi”, realizzato da Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l’Italia, i giovani dimostrano un’elevata capacità di apprendimento in materia di sicurezza stradale, ma spesso tendono ad adottare comportamenti errati seguendo l’esempio degli adulti.

“Il Gruppo Autostrade per l’Italia è consapevole dell’importanza di sensibilizzare le giovani generazioni su questi temi", ha affermato il Direttore VIII Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, Roberto Pastore, "ed è per questo che collaboriamo con Polizia di Stato per promuovere una cultura della sicurezza partecipata e consapevole. Il dialogo con le alunne e gli alunni sui temi della prudenza e della responsabilità sulla strada consente di investire sul futuro dell’intera collettività e contribuisce a rendere le nostre strade più sicure”.

La Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia gestisce una rete autostradale di 286 km, comprendente 130 ponti e viadotti che attraversano quattro Province e interessano 38 amministrazioni comunali. Sul tratto di competenza sono operative 250 telecamere di ultima generazione, 70 pannelli a messaggio variabile (P.M.V.), 26 tutor per il controllo della velocità e 16 centraline meteorologiche. Durante il periodo estivo, sulle autostrade A14 e A16, il traffico può raggiungere picchi di 3.000 veicoli all’ora. Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la Direzione di Tronco attua misure preventive, rafforzando i servizi di viabilità e aumentando la presenza di uomini e mezzi in relazione all’intensità del traffico.