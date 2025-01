Associazione Entrobordo: a Fiumicino il Terzo Tavolo della Produttività

Associazione Entrobordo, la Spedizione dei Mille prosegue a Fiumicino con il Terzo Tavolo della Produttività

Si è tenuto ieri, presso l'Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, il Terzo Tavolo della Produttività, organizzato nell'ambito della Spedizione dei Mille dell'Associazione Entrobordo. Obiettivo della Spedizione è quello di incrementare lo sviluppo economico e sociale offrendo un supporto concreto al territorio, alimentando e incentivando la crescita di una - quanto mai necessaria - cultura imprenditoriale. A intervenire nel corso dell'evento, il Presidente dell'Associazione Entrobordo, Marco Travaglini; il Presidente di AEPI, Mino Dinoi; il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini; l'Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli; il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca.

"Quando le diverse esperienze del territorio si uniscono e si fondono, nascono occasioni importanti come questa", ha dichiarato il Sindaco Baccini. "La mia amministrazione si basa sulla produttività: stiamo lavorando per la semplificazione amministrativa, così che le imprese che vogliono investire sul territorio possano essere agevolate. La cultura dell'imprenditorialità, di cui parliamo anche oggi, deve avere servizi di accompagnamento importanti, orientati ad esempio all'educazione finanziaria, che siano utili anche ai giovani. È necessario, ad oggi, educare coloro che vogliono fare impresa. Sono convinto", ha proseguito il Sindaco, "che Fiumicino offra una prospettiva importante, e che possano nascere sul nostro territorio molte imprese, anche sulla base delle necessità che abbiamo".

"Ad oggi c'è un grande problema di produttività per le piccole aziende, sotto lo scacco di filiere che spesso impediscono di portare un reale valore aggiunto", ha dichiarato il Presidente Travaglini, Fondatore di Mama Industry. "Le mPMI rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema economico, ma spesso mancano la cultura e gli strumenti adeguati per affrontare le sfide dell’innovazione e della competitività. Il Tavolo della Produttività non si limita al confronto, ma offre strumenti reali per il cambiamento. I Percorsi di Consapevolezza sono il primo passo per costruire una cultura imprenditoriale più solida e innovativa".

Secondo Travaglini, l'obiettivo deve essere quello di far compiere un primo passo agli imprenditori del cosiddetto mercato OFF: "Crediamo che la scarsa produttività sia causa di tante problematiche sociali. Fino ad ora siamo stati a Terni, poi all'Aquila, oggi siamo a Fiumicino. Abbiamo voluto mettere a disposizione 1000 Percorsi di Consapevolezza, che hanno una durata di 3 settimane e sono accompagnati da un consulente specializzato della nostra community Consulente Paziente. Nella città di Fiumicino, mettiamo a disposizione gratuitamente 50 di questi percorsi, che saranno distribuiti attraverso la città e il comune".

In Italia, le micro, piccole e medie imprese (mPMI) rappresentano una componente fondamentale del tessuto economico, costituendo circa il 95% del totale delle imprese e impiegando una quota significativa della forza lavoro nazionale. Nel Lazio, la distribuzione delle mPMI è particolarmente rilevante. La regione ospita il 9,2% delle piccole e medie imprese italiane, posizionandosi tra le prime in termini di dinamicità imprenditoriale.

Queste imprese sono un punto di riferimento per le comunità grazie alla loro diffusione capillare e alla vicinanza alle famiglie. Raggiungono 11,3 milioni di famiglie con lavoratori dipendenti, rappresentando il 44% delle famiglie italiane, appartenenti a tutte le fasce sociali, di cui 3,2 milioni a vulnerabilità alta o molto alta. Determinanti in questo contesto sono l’impegno sociale coerente dell’impresa e la diffusione a tutti i livelli di una cultura aziendale orientata alla cura del benessere e alla valorizzazione delle persone: le mPMI sono un attore chiave nel promuovere il benessere della comunità.

Creare uno spazio di dialogo e di confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, ma anche offrire soluzioni pratiche, come i Percorsi di Consapevolezza Aziendale: questo è lo scopo degli eventi promossi dall'Associazione Entrobordo. L'approccio adottato, fortemente orientato ai risultati, sottolinea l’impegno di Entrobordo nel passare dalle parole ai fatti, offrendo alle imprese risorse tangibili per affrontare le sfide del mercato e rafforzare il tessuto produttivo locale.

Le parole di Marco Travaglini, Presidente Associazione Entrobordo, ad Affaritaliani

Il progetto portato avanti da Entrobordo si pone l'obiettivo di distribuire conoscenza a coloro che la vedono ancora distante: conoscenza di come fare innovazione e di come entrare in contatto con le persone che sanno come si fa, abbassando il costo economico ed emotivo del primo contatto, ed unendo chi ha merito con chi ha metodo.

"L'approccio di questa iniziativa è stato sicuramente positivo: dopo i due appuntamenti di Terni e de L'Aquila, oggi siamo a Fiumicino. Ringraziamo l'Amministrazione locale perché dal Sindaco, all'Assessore alle Attività Produttive e all'Assessore alle Politiche Sociali - nonché Presidente del Consiglio Comunale - si sono tutti esposti in prima persona. Una prima osservazione rispetto al procedere dell'iniziativa è che c'è molto interesse da parte sia delle pubbliche amministrazioni che delle associazioni di categoria locali: c'è tanto bisogno di un contatto diretto con le persone e con il territorio", ha dichiarato Travaglini a margine dell'evento.

Il commento di Mino Dinoi, Presidente Confederazione AEPI, ad Affaritaliani

"Questa è un'iniziativa da applaudire, perché rappresenta, non solo per Entrobordo ma per tutta la Confederazione, un momento di confronto e di sinergia con il territorio. Mettere insieme le imprese con le istituzioni, attraverso il rapporto con l'Associazione, rappresenta quel partenariato pubblico-privato utile a far crescere un territorio, a dare sviluppo e opportunità. Per cui, come Confederazione, non possiamo che stare accanto al Presidente Travaglini, che rappresenta un'eccellenza", ha affermato Mino Dinoi, Presidente della Confederazione AEPI, ai microfoni di Affaritaliani.