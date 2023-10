ASSOSIM: annunciati sei nuovi ingressi

ASSOSIM, Associazione Intermediari Mercati Finanziari, annuncia sei nuovi ingressi

Associazione Intermediari Mercati Finanziari – ASSOSIM comunica l’ingresso, tra le associate, di Euromobiliare Advisory SIM, Credem Euromobiliare Private Banking e Marzotto Sim e, tra gli aderenti, di List, ATS Advanced Technology Solutions e Simmons&Simmons. Marco Ventoruzzo, Presidente di ASSOSIM, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di poter annunciare numerosi e qualificati ingressi nell’Associazione che ci confortano sull’apprezzamento per il lavoro di Assosim e testimoniano la consapevolezza degli operatori circa la necessità di unire gli sforzi per il rilancio del mercato finanziario italiano e la crescita del Paese. Tra le nuove associate, Euromobiliare Advisory SIM e Credem Euromobiliare Private Banking, due importanti ingressi provenienti dal gruppo Credem, già presente in Associazione con il Credito Emiliano, e Marzotto Sim, intermediario specializzato nel brokerage obbligazionario".

"Tra gli aderenti, il ricco parterre di studi legali che già collaborano proficuamente con Assosim si arricchisce con l’ingresso di Simmons&Simmons, autorevole e consolidata law firm internazionale. Diamo infine il benvenuto a List Spa e ATS Advanced Technology Solutions che metteranno a disposizione dell’Associazione il loro bagaglio di competenze tecnologiche applicate alla finanza, sempre più preziose nel contesto attuale caratterizzato da continua innovazione e crescente complessità”, ha concluso Ventoruzzo.