Atlantia, migliora ancora la valutazione di Sustainalytics

Atlantia è tra le prime 100 aziende più virtuose nel mondo fra le circa 15.000 valutate da Sustainalytics

Atlantia continua il suo percorso di concreta attuazione della propria strategia di sostenibilità, confermando l’impegno a essere tra le società più attente a questo tema. La società di rating Sustainalytics ha migliorato, per la seconda volta nell’arco del 2022, la valutazione di Atlantia, portandola a 8,8 punti dai precedenti 14,7 punti (in una scala compresa tra 0 e >40, dove 0 indica la valutazione migliore e >40 la peggiore). In seguito all’avanzamento del rating, Atlantia rientra ora tra le prime 100 aziende più virtuose fra le circa 15.000 valutate in tutto il mondo da Sustainalytics. I rating di questa agenzia internazionale, controllata da Morningstar e specializzata nella valutazione di quanto efficacemente le aziende gestiscono i rischi ESG, si propongono come metro di giudizio universale e indipendente per investitori, azionisti e analisti. Il miglioramento del rating è avvenuto grazie alla ottima performance della corporate governance di Atlantia, che contribuisce ad abbassare il suo profilo di rischio, ora definito “negligible”.

Atlantia fa parte del Mib ESG Index, che include le 40 società quotate più sostenibili d’Italia, e di Euronext 120 Eurozone, che seleziona le 120 società più sostenibili dell’Eurozona. È stata inoltre confermata nel FTSE4Good, indice globale usato dagli operatori di mercato per creare e valutare fondi di investimento responsabile. Lo scorso settembre, l’agenzia internazionale MSCI ESG Ratings (specializzata nel monitoraggio di circa 2.800 aziende sul fronte della sostenibilità) ha incrementato il rating di Atlantia a livello BBB. La holding è stata inoltre inclusa nel Gender Equality Index di Bloomberg (GEI), che riunisce le società più impegnate a livello internazionale per favorire trasparenza di trattamento e un contesto di lavoro equo e inclusivo.