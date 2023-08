ATS: appuntamento a settembre per celebrare 30 anni di attività

ATS, a settembre celebra '30 anni nel futuro': dall’automazione all’iper-automazione nel Capital Market e nel mondo Enterprise

ATS (Advanced Technology Solutions) celebrerà 30 anni di attività riunendo alcuni protagonisti del capital market giovedì 14 settembre alle 18:00 allo STEP FuturAbility District (piazza Adriano Olivetti, 1 – 20139 Milano). Il tema di questo evento multimediale è ATS 30 anni nel futuro: dall’automazione all’iper-automazione nel Capital Market e nel mondo Enterprise. Il dibattito sarà condotto da Carlo Alberto Carnevale Maffè (Professor of Strategy presso l’Università Bocconi di Milano - School of Management) che modererà i qualificati interventi di Ciro Pietroluongo (General Manager MTS | Euronext), Paolo Cederle (Head of Financial Services Continental Europe | NTT Data), Paolo Gianturco (Senior Partner Deloitte Consulting) e Clelia Tosi (Head of Fintech District).

Il passato e il futuro del mondo del Capital Market e dell’Enterprise verranno esaminati e discussi da autorevoli testimonial del mondo della finanza, della consulenza e della tecnologia, che si confronteranno sulla nuova era dell’iper-automazione. L’innovazione dell’infrastruttura tecnologica della nostra società passa attraverso un processo di digitalizzazione estrema e assoluta che modificherà l’organizzazione aziendale, il modo di lavorare e, ancora più in profondità, i processi produttivi (front-office, middle-office, back-office). I settori più sensibili a questa radicale trasformazione saranno quello finanziario e assicurativo, quello industriale (automotive, chimico-farmaceutico, elettronico, alimentare) e quello sanitario per l’assistenza da remoto.

ATS vive di innovazione e ricerca continua, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e questo appuntamento costituirà un importante forum per raccogliere e dibattere idee e visioni con gli attori dell’innovazione e per fare il punto sulle tecnologie più importanti per l’iper-automazione, sulle competenze necessarie per applicarle, ma anche per riflettere sulla loro sostenibilità.