AXA accelera sulle competenze digitali, al via “Mastering Data for Insurance”

AXA, al via la seconda edizione del corso “Mastering Data for Insurance” per l’upskilling delle sue persone

Parte la seconda edizione del corso di perfezionamento “Mastering Data for Insurance” della durata di 12 mesi, progettato e realizzato da SDA Bocconi per il Gruppo AXA Italia. Si tratta di un percorso di upskilling creato per approfondire le competenze dei partecipanti nella gestione strategica del patrimonio dei dati aziendali.

Quest’anno il programma prevede oltre 150 ore di lezione, articolate in 7 moduli, che consentiranno ai partecipanti di sviluppare dimestichezza con la sintassi di Python, machine learning, deep learning e data visualization da applicare nelle loro responsabilità quotidiane, nelle progettualità strategiche e nella declinazione del modello di customer centricity.

Il percorso “Mastering Data for Insurance” è un progetto sfidante che conferma l’ambizione di AXA Italia di essere una data driven company con un investimento importante su competenze data in tutta l’organizzazione: i partecipanti al corso, infatti, provengono da 11 diverse aree aziendali con l’obiettivo di creare una “contaminazione positiva” e di ampliare la community di persone capaci di capire il potenziale della tecnologia e dei dati per il servizio al cliente.

Grazie all'ampliamento del numero di professionals con competenze avanzate nei big data e nell'intelligenza artificiale, il corso rappresenta un tassello di una strategia a 360° che mette al centro il cliente per fornirgli la migliore esperienza sfruttando tecnologia e digitale.

Simone Innocenti, Direttore HR, Organization & Change Management del Gruppo AXA Italia, ha dichiarato: “Continua l’impegno di AXA Italia per costruire le skill del futuro investendo sulle persone e per dotarle di competenze applicabili subito ed utili per il business e i clienti. Quest’anno lo facciamo con dei contenuti rinnovati in chiave customer e sempre più tarati sulla nostra realtà.”

“Vogliamo offrire ai nostri clienti la migliore esperienza sfruttando tecnologia e digitale, puntando su nuovi servizi e modelli di business, andando oltre l’assicurazione per soddisfare le loro aspettative e risolvere i loro problemi. Stiamo lavorando, ormai da 3 anni, sulla infrastruttura e sull’investimento in cultura e competenze sui data, coinvolgendo tutta l’organizzazione” ha sottolineato Anna Maria Ricco, Chief Transformation Officer del Gruppo AXA Italia.

Professoressa Gaia Rubera, Program Director: “Con questa iniziativa, AXA dimostra grande attenzione ai temi dei Big Data, Machine Learning e Intelligenza Artificiale. Siamo molto felici di poter contribuire a questo importante progetto di upskilling messo in campo da AXA, su temi oramai centrali nei percorsi formativi sia dell'Università Bocconi che di SDA Bocconi. Miriamo a formare due competenze fondamentali nell'economia di oggi: 1) Tradurre le esigenze del business nel linguaggio dei data e computer scientists; 2) Comprendere cosa è possibile fare con gli algoritmi di Machine Learning e Intelligenza Artificiale in modo da poterne sfruttare il potenziale a livello di business”.