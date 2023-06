AXA IM Alts, nuova tappa nella rigenerazione artistica del Vetra Building

Milano, AXA IM Alts accoglie negli spazi del Vetra Building la scultura sonora di Matteo Nasini "Screwed Harmonies"

AXA IM Alts prosegue nel percorso di riqualificazione artistica del Vetra Building, ex esattoria civica di Milano, accogliendo nella piazza del building la scultura sonora di Matteo Nasini Screwed Harmonies. Grazie ad un oculato lavoro di riqualificazione artistica e a molteplici progetti di arte pubblica, che hanno reso gli spazi aperti comuni di Vetra Building una sorta di museo a cielo aperto, l’area è stata restituita ai cittadini di Milano divenendo luogo di socialità e interazione.

L’inserimento di una nuova opera d’arte si inscrive all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione del tessuto urbano, sociale ed economico con cui il Vetra Building dialoga. L’operazione è resa possibile grazie all’azione di AXA IM Alts, che dal 2016 gestisce l’immobile per conto dei propri clienti, e grazie a cui un complesso urbano prima degradato ospita ora 7 società, per un totale di oltre 1.300 lavoratori che ogni giorno si recano in Vetra e 11 attività commerciali aperte tutto il giorno 7/7. La gestione di AXA IM Alts renderà altresì possibile la pedonalizzazione di Piazza Salvatore Quasimodo e Via Cardinal Caprara, così come la riqualificazione di una porzione del Parco delle Basiliche, a beneficio dell’intera comunità locale.

Ieri, martedì 6 giugno, è stata presentata in collaborazione con Alida Priori di UNLØCK decoding art, l’opera d’arte Screwed Harmonies di Matteo Nasini, già presentata nel 2020 a la Seine Musicale a Parigi. La ricerca dell’artista, rappresentato dalla galleria Clima Gallery, parte dallo studio del suono, per assumere forme fisiche esaminando e osservando a fondo la superficie del suono e della materia plastica. Da qui una pratica che si sviluppa metodologicamente in installazioni sonore, performance, opere tessili e scultoree, come nel caso di Screwed Harmonies, un carillon elettroacustico di grandi dimensioni realizzato in acciaio corten. Il meccanismo sonoro dell’opera sfrutta una spirale azionata dal vento che spinge in risalita due sfere che nella ricaduta percuotono in modo aleatorio cluster di strumenti idiofoni concentrati nel corpo della scultura, generando armonie aleatorie e percussive.

Grazie all’intervento di Matteo Nasini è stato installato un nuovo progetto, “Grafomania”, che rappresenta la traduzione grafica dei complessi processi meccanici e sonori alla base dell’opera Screwed Harmonies. Questo intervento creativo segue l'istallazione luminosa "X" dell'artista Patrick Tuttofuoco e la prima edizione del Vetra Passage, progetto che ha consentito il recupero del corridoio pedonale fra il Parco delle Basiliche e Via Wittgens.