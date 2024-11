AXA Italia per la parità di genere: al via l'evento "Gender gap, diritti ed empowerment femminile"

AXA Italia, a Firenze l'evento “Gender gap, diritti ed empowerment al femminile” per riflettere sulla parità di genere

Si è tenuto oggi a Firenze, presso l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, l'evento organizzato da AXA Italia dal titolo “Gender gap, diritti ed empowerment al femminile”. L’incontro è stato un’importante occasione di riflessione e confronto su una tematica centrale nella società contemporanea: la parità di genere e il rafforzamento delle opportunità per le donne in ambito professionale, economico e sociale. Il divario di genere in Italia è una realtà ben documentata, confermata dai dati statistici, che rende evidente l’urgenza di iniziative come questa per sensibilizzare e agire concretamente.

Dopo i saluti introduttivi di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, che ha evidenziato l’impegno concreto e costante della Regione a sostegno di iniziative come questa, si è svolta la tavola rotonda “Empowerment femminile e gender gap: visioni a confronto”. All’incontro hanno partecipato figure di spicco quali Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana; Valeria Angeli di Progetto Itaca Firenze ODV; Micaela La Divelec Lemmi, fondatrice di ETHICAREI; Federica Cappelletti, Presidente della Serie A di calcio femminile FIGC; e Barbara Papi, Chief Human Resources Officer di Starhotels.

L'evento ha approfondito tre dimensioni fondamentali della parità di genere: gender gap, diritti delle donne ed empowerment femminile. Come ha evidenziato la moderatrice Maria Cristina Origlia, l’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per occupazione femminile, con molte donne impiegate in ruoli precari e sottopagati, un fattore che le espone a rischi di povertà ed esclusione sociale. Inoltre, la scelta di avere figli è percepita da molte come un rischio economico, che ostacola l’avanzamento di carriera e limita l’autonomia femminile. Per superare queste disuguaglianze, è cruciale partire dall'educazione, insegnando fin da piccoli il rispetto e l’uguaglianza di genere, per costruire una cultura inclusiva e valorizzare le competenze senza pregiudizi.

Cinque donne, rappresentanti di istituzioni, aziende private, terzo settore e sport, hanno offerto prospettive complementari su temi centrali come la parità di genere, l’occupazione femminile e la valorizzazione della carriera delle donne. Il confronto ha messo in luce le sfide e le opportunità per promuovere un avanzamento effettivo dell'uguaglianza di genere in vari settori della società. L'intervista a Beatrice Simona Giunti, sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, ha concluso l'evento offrendo un quadro piuttosto critico sulla violenza di genere, un tema che, ad oggi, resta di estrema gravità e rilevanza. In chiusura i ringraziamenti di Chiara Soldano, CEO di AXA Italia che ha ribadito l’impegno e l'attenzione dell’azienda verso le tematiche affrontate durante la serata.

Le dichiarazioni di Chiara Soldano, CEO AXA Italia, ad Affaritaliani

Chiara Soldano, CEO AXA Italia, ha dichiarato a margine dell'evento: "L'empowerment femminile è parte di una sfida più ampia: costruire una società inclusiva e resiliente. In AXA, agiamo su diverse leve per raggiungere questo obiettivo, a partire dal lavoro, che è centrale nella nostra agenda. Abbiamo implementato iniziative come lo smart working, politiche genitoriali dedicate, e un sistema di welfare pensato per sostenere le donne. Un'altra leva fondamentale è l’equità: abbiamo definito KPI specifici per garantire un equilibrio di genere nel top management e promuoviamo l’equità in tutti i processi di selezione e promozione. Inoltre, puntiamo sulla competenza. Vogliamo che le donne abbiano pari opportunità nei percorsi di sviluppo professionale, come nel master che stiamo lanciando con la Bocconi. Investiamo anche attraverso AXA Research Fund per sostenere la ricerca e supportiamo l’innovazione al femminile con iniziative come 'Angels for Women', che favorisce le startup guidate da donne".

Soldano ha inoltre sottolineato le numerose iniziative promosse da AXA e la collaborazione con diversi attori, comprese le associazioni del terzo settore, per sensibilizzare su un tema particolarmente importante per l’azienda: la violenza sulle donne. Ha concluso poi sottolinenando che l’obiettivo di AXA è fare in modo che l’essere donna non rappresenti più un rischio.