AXA Italia, pioggia di premi a QUIXA per il servizio di assistenza ai clienti

QUIXA: pioggia di premi per il servizio di Chatbot, nato per arricchire l’assistenza ai clienti nei processi di vendita e post vendita

QUIXA si è distinta nel panorama assicurativo per aver ottenuto il primo posto agli Italian Insurtech Summit Awards 2021 e ai Customer Management Multimedia Competence Awards 2021, a conferma del costante impegno nel processo di trasformazione e innovazione che sta caratterizzando la compagnia del Gruppo AXA Italia. La compagnia vince il primo premio nella categoria “I web services più efficaci” degli IIA 2021 con la seguente motivazione: “Le API non permettono solo il dialogo tra stakeholder della filiera ma anche tra diversi SW interni alla medesima organizzazione, tra questi i chat bot sono da anni ormai una sfida molto importante e delicata a volte sottovalutata. Le metriche di QUIXA ci raccontano un caso di grande successo, non abbiamo avuto dubbi sull'assegnazione".

Primo premio anche ai CMMC Awards 2021 “Per la capacità di gestione dei canali digitali tramite AI e con bot e chatbot sui processi di vendita e di rinnovo”. Il progetto di chatbot, per arricchire l’assistenza ai clienti nei processi di vendita e post vendita, nasce nel 2020. Nella prima fase, in collaborazione con Vivocha, la chat di QUIXA è stata integrata con un assistente virtuale che ha guidato, in pochi e semplici click, molti dei clienti nel processo di sostituzione o annullamento di una polizza e nel recupero delle proprie credenziali. Nella seconda fase, realizzata in collaborazione con LiveHelp, l’aiuto dell’assistente virtuale è stato introdotto anche nel processo di preventivazione per supportare l’utente, con una guida vocale, a scegliere le coperture più adatte alle proprie esigenze.

QUIXA, attiva nel mercato diretto dell’assicurazione auto, serve più di 275.000 clienti, con oltre 110 milioni di premi, con un team di circa 200 dipendenti e vanta una storia di innovazione che l’ha portata a essere una compagnia 100% digitale, con un livello di soddisfazione del cliente, al vertice del mercato assicurativo italiano. Insieme ad AXA, QUIXA continuerà a investire nel servizio al cliente, accelerando lo sviluppo di soluzioni digitali che, in coerenza con la strategia del Gruppo AXA, diano ai clienti risposte pratiche e concrete in particolare nell’ambito degli ecosistemi del mobility, del salute e del living.