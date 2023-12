AXA Italia: premiata per l'innovazione verso i clienti e la campagna adv

AXA Italia, Insurance Connect Awards 2023: pioggia di premi per la spinta innovativa verso i clienti e per il valore sociale della nuova campagna adv

Il Gruppo assicurativo AXA Italia ottiene nuovi importanti riconoscimenti, sia per l’impegno in ottica di innovazione continua iniziative verso i clienti che per il valore sociale dell’ultima campagna pubblicitaria, “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”. In occasione degli Insurance Connect Awards 2023, i riconoscimenti ai protagonisti del settore assicurativo che più si sono distinti nel corso dell’anno sui temi chiave delle strategie, della progettualità, delle iniziative, della distribuzione, dei prodotti e dell’innovazione, il Gruppo si è aggiudicato ben 3 primi posti:

Nella categoria “Digital-Ramo Cauzioni” brilla il Portale Cauzioni, tool digitale semplice e intuitivo nato per offrire un supporto nella gestione di complesse procedure come la richiesta di una polizza fidejussoria. Il tool consente infatti a tutti i clienti con Partita IVA di richiedere in modo semplice e veloce una polizza fideiussoria per la partecipazione agli appalti pubblici. Elemento distintivo, la riduzione dei tempi complessivi dell’intero processo, dalla richiesta del cliente all’emissione della polizza.

Successo anche nella categoria “Claims Management”, con AXA ProMeteo, innovativo programma pluriennale dedicato alla gestione delle catastrofi naturali, che ha ridefinito l’approccio a questo tipo di eventi con una governance dedicata e l’attivazione di azioni predefinite in base alla gravità dell’evento da porre in essere per consentire la gestione ottimale dei sinistri in termini di vicinanza al cliente e capacità di ripristino, e che in prospettiva consentirà di stimarne la gravità e inviare alert proattivi verso il cliente prima del verificarsi dell'evento.

AXA Italia è stata premiata anche per il “Miglior progetto di customer analytics”, per aver introdotto l’intelligenza artificiale a supporto dei processi di vendita con l’obiettivo di proporre al cliente coperture assicurative sempre più coerenti con i suoi bisogni, migliorare l’efficacia delle iniziative di cross selling e incrementare la fidelizzazione e soddisfazione del cliente. È stato inoltre assegnato ieri, presso l’Università LUMSA di Roma, il “Premio San Bernardino 2023 per la pubblicità socialmente responsabile”, 1° posto sia nel Premio Giuria che degli studenti, per l’ultima campagna pubblicitaria di AXA, firmata da Publicis Conseil, dal titolo, “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”.

Protagoniste, in uno storytelling realistico ed emozionale, le donne e il loro vissuto con i rischi, dalla nascita fino all’età adulta. Obiettivo, lanciare un messaggio globale di ottimismo, per spingere a riflettere sulla capacità di lottare, insieme, per un futuro diverso, più inclusivo. La campagna brilla proprio in questi giorni grazie a un importante riconoscimento: il primo premio nella categoria “Cover” al “55° Key Award & 10° Radio Key Award”, riconoscimento nazionale organizzato dal Gruppo Media Key.