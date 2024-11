AXA Italia, QUIXA: per il Black Friday sconto del 10% sulla polizza RC Auto o Furgone

AXA Italia, fino al 6 dicembre con QUIXA sconto Black Friday del 10% su tutte le polizze assicurative auto e van

Torna il Black Friday di QUIXA, la compagnia 100% digitale del Gruppo AXA Italia, rivolta a clienti che cercano soluzioni innovative, sostenibili e totalmente online. L'offerta è valida per privati e professionisti che desiderano stipulare una polizza per la propria auto o furgone. Inoltre, lo sconto si estende anche a Van&Job, la nuova assicurazione pensata per microimprenditori e professionisti, che consente di coprire sia il veicolo che l’attività lavorativa con un unico contratto in pochi semplici passaggi, rappresentando un esempio di inclusività nel settore assicurativo.

Per approfittare della promozione, basta visitare il sito di QUIXA inserire i propri dati e il codice promozionale BF2024QX entro il 6 dicembre. Questa iniziativa conferma l’impegno di QUIXA nell’offrire soluzioni assicurative accessibili, semplici e pensate per rispondere concretamente alle esigenze dei suoi clienti.