AXA Italia riconosciuta con il Premio Areté 2024 per la 'Comunicazione Finanziaria'

AXA Italia premiata con il Premio Areté 2024 per la campagna 'Essere donna non dovrebbe essere un rischio' nella Comunicazione Finanziaria

AXA Italia si è aggiudicata il prestigioso Premio Areté 2024 nella categoria “Comunicazione Finanziaria” durante la XXI edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, svoltosi presso l’Università Bocconi. Questo riconoscimento premia le migliori campagne di comunicazione responsabile, e quest’anno ha visto trionfare la campagna “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”.

Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di AXA Italia, ha dichiarato: “Ricevere questo nuovo importante riconoscimento è motivo di grande orgoglio, perché certifica non solo un impegno distintivo e di lungo periodo nell’essere al fianco delle persone, e in particolare delle donne, in ottica di prevenzione e protezione dai rischi, ma anche la nostra determinazione a guardare oltre, cercando di incoraggiare, con le nostre iniziative, un cambiamento positivo nella società su temi cruciali sia dal punto di vista etico che economico e sociale, come l’inclusione e l’empowerment femminile, per rendere le donne finalmente protagoniste della vita sociale ed economica del Paese”.

La campagna “Essere donna non dovrebbe essere un rischio” ha saputo colpire il pubblico con una narrazione emozionale e realistica delle vulnerabilità che le donne affrontano quotidianamente. Essa invita a riflettere sull'importanza di creare una società più inclusiva, sottolineando come ciascuno possa contribuire a questo cambiamento. La campagna racchiude perfettamente lo spirito di AXA, impegnata non solo nella protezione delle persone, ma anche nel promuovere iniziative di grande valore sociale.

In un contesto in cui le aziende hanno un ruolo sempre più rilevante nel dibattito sociale, il riconoscimento di AXA Italia rappresenta un passo significativo verso la sensibilizzazione su questioni di genere, evidenziando l’importanza di un’azione responsabile nel settore finanziario. Con questa campagna, AXA continua a dimostrare il suo impegno verso un futuro dove le donne possano essere protagoniste attive nella vita sociale ed economica del Paese.