Axpo Italia celebra 25 anni con una campagna dedicata all'impegno verso imprese e famiglie

Axpo Italia compie 25 anni: al via la nuova campagna di comunicazione

Per celebrare i suoi primi 25 anni di vita, Axpo Italia, oggi il quinto operatore sul mercato libero dell’energia in Italia, lancia una campagna focalizzata sul contributo dato a imprese e famiglie grazie a soluzioni energetiche all’avanguardia e ad una visione pionieristica e proiettata al futuro. La società, che negli anni ha conquistato sempre più fiducia da parte delle imprese e dei consumatori italiani grazie alla controllata Pulsee Luce e Gas, sarà protagonista lungo tutto il 2025 di iniziative e momenti di comunicazione e informazione che ne evidenzieranno il lavoro svolto ponendo le basi per il futuro.

Si parte dalla campagna "Axpo, la tua idea di energia" in cui consumatori, imprese e territori sono protagonisti dell’evoluzione che la società ha contribuito a disegnare nei 25 anni di storia in Italia andando oltre la commodity e portando innovazione, crescita, sicurezza e sostenibilità.

Il logo speciale, utilizzato per le comunicazioni delle persone che lavorano in Axpo Italia e nelle sue controllate, sarà solo uno degli elementi che renderanno speciale il 25esimo anniversario della società nel nostro Paese. Un evento celebrativo, da tenersi presso una sede Istituzionale e che oltre a rappresentanti delle istituzioni stesse vedrà protagoniste imprese, partner e clienti, fornirà dati ed elementi concreti fotografando strategia e crescita di Axpo Italia. La collaborazione con Istituto Sant’Anna di Pisa darà infatti vita ad una ricerca sull’impatto economico di Axpo Italia nel Paese che sarà presentata durante l’iniziativa i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

Axpo Italia tornerà a raccontare il proprio impegno per fornire soluzioni energetiche sostenibili al Paese grazie ad una serie di appuntamenti territoriali dedicati all’educazione energetica e alla sostenibilità il cui calendario è in via di definizione.

“I 25 anni di Axpo in Italia rappresentano un traguardo importante che vogliamo celebrare non solo come occasione di riflessione sul nostro percorso, ma anche come impegno verso il futuro”, ha commentato Alicia Lubrani, Chief Marketing & Communication Officer di Axpo Italia. “La storia di Axpo in Italia sarà protagonista nei prossimi mesi di un racconto articolato in diversi momenti e che abbiamo scelto di inaugurare con una campagna che mette i nostri clienti al centro di una storia fatta di crescita e di energia. Questi anni ci hanno visto rafforzare qualità e quantità di collaborazioni con le imprese italiane così come valorizzare la comunità d’intenti con le Istituzioni e, nell’anno del nostro 25esimo anniversario massimizzeremo questi elementi per sintetizzare quello che sappiamo fare meglio: affiancare persone e aziende verso un futuro energetico più sostenibile e sicuro”.