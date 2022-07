Axpo, venduto parco eolico in Campania a Edison

Axpo, siglato accordo con Edison per la vendita di un parco eolico da 66MW a Bisaccia, in Campania

Axpo ha concordato la vendita del proprio parco eolico da 66 MW di Bisaccia, in Italia, a Edison, una delle principali utility del Paese. Tale azione è coerente con la strategia aziendale di concentrarsi su nuove iniziative ad alto potenziale di crescita. Nel perseguire l'ambizioso obiettivo di sviluppare impianti eolici onshore e fotovoltaici per una capacità installata su scala internazionale rispettivamente di 3 GW e 10 GW entro il 2030, la strategia di Axpo include la revisione continua delle opzioni per ridistribuire le attività eoliche e fotovoltaiche in Europa e per dismettere in modo selettivo impianti e partecipazioni. Ciò consente all'azienda di redistribuire le risorse finanziarie risultanti in queste aree di crescita chiave.

Attraverso la controllata WinBis, Axpo ha gestito 22 turbine Vestas V90 a Bisaccia, nella Provincia di Avellino, con una capacità installata di 3 MW ciascuna, fin dalla loro messa in servizio, avvenuta nel settembre 2012. Da allora la prestazione operativa del parco eolico è stata solida e stabile, con una produzione annua media di 98,5 GWh negli ultimi sei anni e una disponibilità media annua del 98,6%.

L'Italia rimane uno dei mercati europei più importanti per Axpo. Da quando è entrata nel mercato energetico italiano nel 2000, Axpo Italia è diventata la filiale più grande e un pilastro importante delle attività internazionali di Axpo. Saldamente affermata come quarto operatore del mercato elettrico italiano, Axpo Italia pone l'innovazione al centro delle sue attività nel campo delle energie rinnovabili, sfruttando il significativo potenziale eolico e solare del Paese. L'azienda si impegna inoltre a concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di iniziative legate all'idrogeno e allo stoccaggio tramite batterie nel prossimo futuro.