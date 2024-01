Azimut Direct supera il miliardo di euro di operazioni all’attivo

Azimut Direct, raggiunto un traguardo storico: la società chiude il 2023 superando il miliardo di euro di operazioni all'attivo

Azimut Direct, società del Gruppo Azimut specializzata in minibond, direct lending, public e private equity, ha raggiunto un traguardo importante: oltre 1 Miliardo di euro di volumi transati. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una diversificata strategia finanziaria, con il direct lending che si è distinto come principale strumento. 1 Miliardo e 180 Milioni di euro, sommando le 218 operazioni positivamente concluse per 168 imprese servite a partire dal 1° luglio 2021, data di nascita dell’azienda.



Una cifra resa possibile dagli sforzi congiunti del team insieme ai consulenti finanziari della rete Azimut, capillarmente diffusi sul territorio: una combinazione di professionalità ed expertise, unita all’uso di tecnologie all’avanguardia, che rendono possibili tempi di risposta ed erogazione dei finanziamenti tra i più rapidi sul mercato. “Azimut sostiene da tempo l’economia reale e accompagna le PMI nel mercato dei capitali grazie a soluzioni di equity e di credito con oltre 22.000 aziende analizzate, 2.200 aziende incontrate e 218 operazioni concluse, siamo davvero soddisfatti per il pragmatismo che abbiamo vissuto insieme a tanti imprenditori. Abbiamo creduto nelle competenze interne al Gruppo Azimut e nella tecnologia fintech per continuare a migliorarci”, commenta Andrea Crovetto, AD della società.



Seppur trasversale per industry, il supporto di Azimut Direct alla crescita delle imprese nazionali riflette una volontà di sviluppo del Paese su alcuni macro-comparti, come testimonia la percentuale settoriale delle operazioni concluse dalla società: il mondo Industriale (55%), l’ambito Information Technology e Servizi innovativi (29%), nonché l’eccellenza del Food&Beverage (10%).