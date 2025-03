Banca Etica, Piano Strategico 2025-2028: focus su crescita sostenibile

Banca Etica, Piano Strategico 2025-2028: l'obbiettivo è aumentare il credito e espandere i fondi etici

Il Gruppo Banca Etica ha delineato il suo Piano Strategico per il periodo 2025-2028, con ambiziosi obiettivi di crescita e consolidamento dell'indipendenza. Tra i principali traguardi prefissati, spiccano l'aumento dell’erogazione del credito (+35%) e della raccolta in fondi etici (+36%) nei prossimi quattro anni, con un forte focus sulla finanza trasformativa e sull'inclusività. L’azienda si prepara a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader nel settore, puntando a una gestione interna più efficace e ad una maggiore personalizzazione dei servizi.

Il piano prevede una crescita significativa del credito, con un incremento del 35% nei prossimi quattro anni, un ritmo che si discosta nettamente dal calo del -1,3% annuo che ha caratterizzato il sistema bancario italiano negli ultimi anni. Banca Etica continuerà a erogare credito a favore di imprese operanti nell'economia sociale, concentrandosi su progetti che generano impatti positivi, con una particolare attenzione alle finalità sociali (+33%) e ambientali (+34%).

Parallelamente, la raccolta in fondi etici è destinata a crescere del 36% entro il 2028, grazie al rafforzamento della distintività dell’offerta di fondi comuni di investimento etici. Il piano prevede il consolidamento del collocamento dei fondi in Spagna, dove opera anche Fiare Banca Etica, e l’espansione della rete di consulenti di finanza etica.

Uno degli aspetti centrali del Piano Strategico è l’indipendenza del Gruppo. Questo obiettivo verrà perseguito attraverso l'internalizzazione della gestione dei fondi di Etica SGR, che si concretizzerà con l’acquisizione di IMPact SGR, una nuova società di gestione del risparmio. Grazie a questa acquisizione, Banca Etica rafforzerà la sua capacità di offrire prodotti 100% finanza etica, ampliando la gamma per rispondere meglio ai bisogni di organizzazioni e individui. In Spagna, il Gruppo prevede di evolvere verso un modello organizzativo localmente aderente, espandendo i servizi per le persone fisiche, puntando su una gestione più autonoma e una solida base di soci. Oltre alla crescita nei fondi etici e nel credito, il piano mira a un aumento delle masse e dei clienti del 20% entro il 2028.

Il piano strategico pone grande attenzione all'innovazione tecnologica, con l’obiettivo di rendere Banca Etica più efficiente e produttiva grazie all’utilizzo del nuovo Core Banking System (CBS). Questo strumento consentirà una gestione più snella e conforme alle normative, migliorando la produttività con un incremento previsto di oltre il 12% nel periodo 2025-2028. L’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale sarà affiancata da una gestione etica dei rischi, con particolare attenzione alla trasparenza e all'inclusione.

Anna Fasano, presidente di Banca Etica, ha sottolineato l'impegno del Gruppo verso una finanza che rifiuta investimenti in armi e fonti fossili, ponendo al centro la lotta alle disuguaglianze. Con una base solida costruita nei primi 25 anni di attività, Banca Etica intende rafforzare il proprio ruolo di finanza trasformativa attraverso alleanze nazionali e internazionali, supportando le organizzazioni del terzo settore e dell'economia sociale.

Il Piano Strategico 2025-2028 di Banca Etica rappresenta una chiara road map verso una crescita sostenibile, radicata in principi etici e sociali. Con una solida visione per il futuro, il Gruppo mira a consolidare il proprio impatto positivo sulla società e sull’ambiente, ampliando il proprio raggio d'azione e continuando a offrire soluzioni finanziarie in grado di favorire il cambiamento collettivo. Il rafforzamento dell'indipendenza, la crescita dei fondi etici e l'innovazione tecnologica sono solo alcuni dei tasselli che contribuiranno a rendere Banca Etica un punto di riferimento per chi crede in una finanza più giusta e inclusiva.