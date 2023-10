Banca Finnat: Marco Federico Turrina nominato Senior Advisor

Banca Finnat annuncia la nomina di Marco Federico Turrina come nuovo Senior Advisor

Banca Finnat, specializzata nella prestazione di servizi di investimento ed advisory, rivolti alla clientela privata e istituzionale, ha annunciato la nomina di Marco Federico Turrina a Senior Advisor della Banca. Marco Turrina, dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, conseguita con 110 e lode e dignità di stampa, ha lavorato per oltre 40 anni nel settore della finanza e delle banche, assumendo ruoli manageriali di rilievo in primari gruppi italiani e internazionali, come The Chase Manhattan Bank, Barclays International e Akros finanziaria. Nel 1997 fonda Banca Akros (poi parte del Gruppo Banca Popolare di Milano) in cui assume la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

A dicembre 2022 lascia Banca Akros e successivamente diventa membro del Comitato Investimenti del fondo di Private Equity “GAP”, gestito da Anthilia. A giugno 2023 viene poi nominato Consigliere indipendente di FM, holding famigliare che detiene la maggioranza del capitale del Gruppo GPI società quotata alla Borsa di Milano. Attualmente è anche Vice Chairman di Assosim e Membro dell’Advisory Committee del CdA di Euronext Borsa Italiana.

In passato ha ricoperto diverse altre cariche tra cui: Consigliere di Amministrazione di Borsa Italiana, Membro del Comitato di Direzione di Banca Popolare di Milano (in seguito Banco BPM), Consigliere non esecutivo di Oaklins Italy e Membro del Comitato Investimenti del Private equity fund Wise Equity III.

"La specializzazione nei servizi finanziari e nel real estate, l’alta qualità di gestione delle prestazioni erogate, unite alla centralità del cliente che contraddistingue da sempre la filosofia della Banca, sono stati i fattori chiave che mi hanno spinto ad accettare volentieri la proposta di assumere il ruolo di Senior Advisor per il Gruppo Finnat. Ricoprirò questo nuovo incarico con l’obiettivo di contribuire attivamente alla crescita della Banca e del Gruppo", ha dichiarato Marco Federico Turrina, nuovo Senior Advisor di Banca Finnat.

"Siamo felici della nomina di Marco Turrina a Senior Advisor di Banca Finnat. Siamo convinti che il suo spirito imprenditoriale, i successi da lui conseguiti e la sua comprovata esperienza, maturata nella sua quarantennale carriera, saranno fondamentali per supportare la Banca nelle strategie di sviluppo dei principali settori in cui è attiva", ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Finnat Arturo Nattino.