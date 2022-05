Banca Ifigest, al via accordo di collocamento con Quaestio Capital

Banca Ifigest annuncia l'accordo di distribuzione per il collocamento di una nuova gamma di fondi UCITS attraverso Fundstore

Banca Ifigest, banca indipendente che opera prevalentemente nel settore della Gestione Patrimoniale e dei servizi d’investimento e Quaestio Capital Sgr, società di gestione italiana che opera con una prospettiva globale e ha l'obiettivo di investire per i propri clienti coniugando capacità di ricerca ed esperienza diretta sui mercati, hanno siglato un accordo di distribuzione per il collocamento dei fondi UCITS Quaestio Solutions Funds attraverso Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca Ifigest.

Grazie a questa nuova gamma di fondi obbligazionari, azionari e multi-asset, Banca Ifigest amplierà ulteriormente l’offerta rivolta ai propri clienti, fornendo loro uno strumento che combini l’expertise di Quaestio Capital Sgr all’intuitività e la trasparenza di Fundstore.

L’accordo permetterà alla rete di consulenti di Banca Ifigest di distribuire attraverso la piattaforma di fondi online gli UCITS Quaestio Solutions Funds oggetto dell’accordo, tra i quali: Quaestio Solutions Funds (Principi Investimento Cattolici); Quaestio Solutions Funds (Global Enhanced Cash); Quaestio Solutions Funds (Multi Asset Conservative); Quaestio Solutions Funds (European High Yield Bond); Quaestio Solutions Funds (European Best Equity); Quaestio Solutions Funds (Global Best Equity) e Quaestio Solutions Funds (Global Macro Bond).

“La nuova gamma di fondi, distribuiti attraverso la piattaforma online Fundstore, risponde pienamente alle esigenze dei nostri clienti, generando un valore aggiunto per i loro investimenti. Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo nuovo accordo di distribuzione con una società italiana guidata da principi quali l’innovazione, l’esperienza e la solidità” ha dichiarato Gianni Bizzarri, Amministratore Delegato di Banca Ifigest.

Alberto Massa, Head of Sales di Quaestio Capital sgr ha commentato: “Entrare a far parte delle case di gestione distribuite da Banca Ifigest rappresenta, per noi di Quaestio, un importante risultato. L’accordo di distribuzione ci permette di offrire ai clienti della Banca le nostre migliori idee di investimento”.