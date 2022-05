Banca Ifis e sostenibilità, al via il podcast PMIheroes

Banca Ifis lancia PMIheroes, il podcast che racconta le PMI italiane protagoniste della transizione sostenibile

Banca Ifis dà voce alle PMI concretamente impegnate nella sostenibilità con il nuovo progetto di storytelling multimediale ‘PMIheroes, i supereroi delle imprese italiane’: una serie di undici podcast dedicati ad altrettante piccole e medie imprese che si sono contraddistinte nei loro rispettivi settori di appartenenza per l’impegno nella sostenibilità.

Uguaglianza di genere, sicurezza sul lavoro, industrializzazione inclusiva e sostenibile, energia moderna, sono alcuni degli obiettivi dall’Agenda Onu 2030 approfonditi attraverso le storie delle imprenditrici e degli imprenditori intervistati da alcune delle voci più conosciute al grande pubblico della radio e non solo: Petra Loreggian, speaker su RDS, Andrea Signorelli, giornalista e podcaster per Wired e la Stampa, Andrea e Michele di Radio Deejay.

“Attraverso questo progetto di storytelling multimediale raccontiamo storie di aziende caratterizzate da un purpose e da un concreto impegno nella sostenibilità – ha dichiarato Rosalba Benedetto, Direttore Marketing, Comunicazione e Relazioni esterne di Banca Ifis -. Un progetto di comunicazione che mette al centro le persone e testimonia l’impegno di Banca Ifis nel sostenere le PMI italiane nella transizione sostenibile e che si sposa perfettamente con la nostra nuova campagna pubblicitaria ‘Se è la tua Banca la riconosci subito’”.

Il podcast, realizzato in collaborazione con l’agenzia GOODmood, verrà distribuito attraverso i canali digitali della Banca: sito internet, canali social, principali piattaforme di podcasting (Spreaker, Spotify, Google Podcast, etc.), e Youtube. Il racconto di PMIheroes non si esaurisce con il podcast. Banca Ifis, infatti, racconterà le migliori competenze del nostro Paese con interviste e reportage multimediali attraverso i diversi settori e territori del nostro tessuto produttivo. Il risultato è un percorso a tappe che ha l’obiettivo di creare una cultura d’impresa attenta ai temi della sostenibilità in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale e di governance.