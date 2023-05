Banca Investis: Tosato è il nuovo Presidente, Vecchi nominato AD

Banca Investis, nuove nomine: Massimo Tosato è il nuovo Presidente e Stefano Vecchi entra in carica come Amministratore Delegato

Banca Investis annuncia il rinnovo dei vertici aziendali. Come già comunicato il 3 maggio scorso, Stefano Vecchi da oggi assume la carica di Amministratore Delegato (AD). Contestualmente, Massimo Tosato è stato nominato Presidente. Massimo Tosato e Stefano Vecchi, con il supporto dell’azionista Trinity, guideranno la nuova fase, improntata alla ulteriore crescita e allo sviluppo, che si fonda sul nuovo assetto organizzativo varato nel 2022 e basato su tre aree di business, sinergiche e integrate: Wealth Management, Asset Management, Corporate & Investment Banking.

Banca Investis e l’azionista Trinity ringraziano Matteo Zanetti, che ha ricoperto sino ad oggi la carica di Presidente. Zanetti ha avuto un ruolo importante nel rilancio del Gruppo, contribuendo, con la sua esperienza e la conoscenza del settore bancario (dal marzo 2014 è amministratore e membro del Comitato Esecutivo di Banca Popolare di Bergamo; in passato, tra gli altri incarichi ricoperti, è stato amministratore di Banca Popolare Commercio Industria), a rafforzarne il posizionamento nel settore del private banking e del wealth management in Italia.

Già consigliere di Banca Investis, Massimo Tosato attualmente è Chairman of the Board di M&G Group, M&G Investment Management e M&G Alternative Investment Management, nonché Non Executive Director di M&G, con sede a Londra. In precedenza, Tosato è stato consigliere indipendente di Pictet, a Ginevra, ed è stato per oltre vent’anni nel Gruppo Schroders, ricoprendo i ruoli di Executive Vice Chairman di Schroders e Chief Executive di Schroder Investment Management. Inoltre, il nuovo Presidente di Banca Investis è stato per trent’anni membro del Board of Overseers della Columbia Business School, Columbia University, a New York e Vice Presidente del Consiglio della European Fund & Asset Management Association (EFAMA), a Bruxelles.