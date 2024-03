Bancassicurazione, Gruppo Credem e Reale Mutua confermano la partnership

Gruppo Credem e Reale Mutua Assicurazioni, confermata la collaborazione decennale nel settore della bancassicurazione

Il Gruppo Credem e Reale Mutua Assicurazioni hanno rinnovato la decennale collaborazione nel settore della bancassicurazione, confermando la partnership paritetica in Credemassicurazioni, compagnia attiva nel ramo danni. L’obiettivo è continuare ad assicurare il consolidamento della compagnia e la sempre maggiore efficienza dei processi aziendali, oltre al progressivo ampliamento del portafoglio prodotti e la stabilità di lungo termine della collaborazione. La partnership tra i due gruppi mira inoltre ad ottimizzare le rispettive competenze e ad accrescere il livello di servizio offerto alla clientela del Gruppo Credem.

È stata confermata la composizione del Consiglio di Amministrazione di Credemassicurazioni con Lucio Igino Zanon di Valgiurata (Presidente di Credem e Credemholding) Presidente e Luigi Lana (Presidente di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni) Vice Presidente. La compagnia, i cui prodotti sono distribuiti dalle reti del Gruppo Credem, per fine 2024 prevede di raggiungere una raccolta premi di 62,4 milioni di euro (rispetto a 58,4 milioni di euro a fine 2023) con una crescita del 7%. Gli importanti risultati raggiunti dimostrano la costante attenzione del Gruppo Credem verso soluzioni di protezione assicurativa per arricchire ed innovare la gamma prodotti per rispondere a tutti i bisogni di vita dei clienti con servizi innovativi in ottica di costante investimento per la creazione di benessere per tutta la clientela.

La rinnovata partnership permetterà, in particolare, al Gruppo Credem di individuare soluzioni in linea con le esigenze di tutti i segmenti di clientela assistiti dalla struttura distributiva del Gruppo Credem attraverso la collaborazione con Reale Mutua Assicurazioni, compagnia storica che vanta solidità ed esperienza nazionale ed internazionale; proporre al mercato servizi evoluti ed innovativi (come ad esempio le soluzioni per la tutela della salute di Blueassistance del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni e il Virtual Hospital); avere un’assistenza tecnica, di supporto formativo ed informativo distintivo sul mercato; evolvere ulteriormente il percorso di “Sostenibilità” già intrapreso da Credemassicurazioni sia dal punto di vista dell'offerta di prodotto, sia dal punto di vista di un rafforzamento del modello di governance e della formazione dei dipendenti.

"Siamo molto soddisfatti della rinnovata partnership con Credemassicurazioni", ha dichiarato Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua. “Questa collaborazione ci consente di unire le nostre competenze e offrire ai nostri assicurati soluzioni innovative e servizi evoluti. Inoltre, ci permette di avere un confronto costante, chiaro e costruttivo per individuare soluzioni a supporto della rete distributiva del Gruppo Credem".

“Sono passati oltre 10 anni dalla sottoscrizione dell'accordo con Reale Mutua Assicurazioni”, ha aggiunto Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Presidente di Credem “ed in questo periodo abbiamo consolidato la nostra alleanza con reciproca e profonda soddisfazione. Sono convinto che grazie a questa virtuosa collaborazione", ha proseguito Zanon, "continueremo anche in futuro a generare un considerevole valore aggiunto per i nostri clienti, sempre con l'obiettivo di creare valore e benessere sostenibili nel tempo per tutti i nostri portatori di interesse”.

“La partnership con Reale Mutua Assicurazioni è una componente fondamentale nella nostra strategia di sviluppo della protezione danni”, ha concluso Rossella Manfredi, Direttore Generale di Credemassicurazioni. “La conferma di questa importante alleanza”, ha aggiunto Manfredi, “ci consentirà, grazie alle competenze distintive del nostro partner e alla forza dei consulenti e degli agenti del Gruppo Credem, di proseguire anche nei prossimi anni con un robusto trend di crescita, restando sempre al fianco dei nostri assicurati con soluzioni all’avanguardia e che permettano un'effettiva creazione di valore”.