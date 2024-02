BARP e Banca AideXa, insieme per lo sviluppo delle PMI

BARP e Banca AideXa, rafforzata la partnership con un nuovo accordo per lo sviluppo delle PMI

Accesso a finanziamenti semplici e fully digital per accompagnare le piccole e medie imprese nel loro percorso di crescita. Con questo obiettivo Banca Agricola Popolare di Ragusa, la più grande Banca indipendente della Sicilia e Banca AideXa, la Banca digitale italiana dedicata alle PMI, hanno rafforzato la partnership con un nuovo accordo che prevede la distribuzione dei prodotti di credito di AideXa.



Da una pagina dedicata su bapr.it, i Clienti di BAPR potranno accedere, tramite un processo semplice, snello e completamente digitale, alla gamma di finanziamenti di AideXa, complementari a quelli già offerti dalla Banca, senza la necessità di recarsi in filiale. L’accordo appena siglato è un ulteriore passo della collaborazione tra BAPR e Banca AideXa. L’Istituto siciliano, azionista della fintech sin dalla sua costituzione, ha sempre sostenuto l’innovazione che rappresenta X-score, il sistema di valutazione di Banca AideXa del merito creditizio dei Clienti interamente basato sulle transazioni.



Questa collaborazione non si esaurisce qui e ha già in cantiere nuovi sviluppi per il prossimo futuro. In fase di studio, il progetto che prevede la disponibilità delle tecnologie di onboarding e di valutazione creditizia di AideXa al servizio di BAPR per ampliare la gamma di prodotti e servizi digitali per Soci e Clienti, aumentando al contempo la capacità di acquisizione sul mercato.



Come spiega Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPR: “Siamo convinti che l’unione tra la consolidata relazione di BAPR con il tessuto imprenditoriale e l’approccio innovativo di AideXa al mondo del credito possa fare la differenza nel sostegno alla crescita di piccole e medie imprese, influenzando così in modo positivo il panorama economico del Paese. Strategie comuni e condivisione di valori hanno permesso di mettere in campo strumenti agili, semplici e ad alto valore tecnologico in grado di accompagnare le imprese nel loro percorso di sviluppo”.



Marzio Pividori, CEO di Banca AideXa: “La partnership tra Banca AideXa e BAPR è un passo significativo nel nostro impegno a sostegno degli imprenditori, in questo caso imprenditori del territorio siciliano, a cui BAPR è storicamente vicina. Siamo entusiasti di poter offrire i nostri prodotti di instant lending, che consentiranno alle PMI locali di accedere rapidamente ai finanziamenti di cui hanno bisogno per crescere e favorire lo sviluppo economico della regione. Questa collaborazione rafforza ulteriormente il legame che esiste tra Banca AideXa e BAPR fin dall’inizio della nostra storia e siamo certi che saranno ancora molti i traguardi da raggiungere insieme”.