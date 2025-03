Basilicata, giovani diabetici senza diabetologo: visite sospese e famiglie in difficoltà

Basilicata, i giovani diabetici tipo 1 sono rimasti senza diabetologo: la denuncia dell’Associazione dei Genitori

I giovani diabetici tipo 1 sono rimasti senza diabetologo: a segnalarlo l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, che ormai riporta l’attenzione su questo tema da diverso tempo. “Dal pensionamento dello storico medico che operava presso l’ASP Madre Teresa di Calcutta di Potenza – unico Centro Diabetologico Pediatrico Regionale – si sono susseguite sostituzioni per brevissimi periodi, ma ad oggi tutte le visite risultano essere sospese e le famiglie sono all’esasperazione", commenta l'Associazione.

I genitori, infatti, sono molto preoccupati poiché le visite sono state annullate, e non sono state riprogrammate, non si è insediato un nuovo diabetologo, come previsto, e in tanti non sanno più come gestire questi bambini, ragazzi e adolescenti affetti da diabete Tipo 1, patologia cronica che colpisce perlopiù i giovanissimi in età evolutiva e richiede una serie di attenzioni, quali la terapia, il monitoraggio della glicemia, la somministrazione dell’insulina.

Si tratta di attività quotidiane che prevedono una serie di controlli per lo screening delle complicanze, per la gestione della terapia stessa, con una cadenza abbastanza frequente, ma ormai è diventata insostenibile. Ad attenzionare e rimarcare la problematica, nell’ambito dell’ultima Commissione Regionale Diabete degli scorsi giorni, l'attuale Vicepresidente AGGD Basilicata, Angela Possidente.

Una riunione che si è resa necessaria per poter discutere direttamente con i dirigenti delle ASL, infatti, il direttore del Dipartimento per le Politiche alla persona, Domenico Tripaldi, ha richiesto la presenza in Commissione del Direttore Sanitario, Luigi d’Angola che ha ascoltato le esigenze dei presenti. Oltre alla mancanza del diabetologo di riferimento, la necessità di un’équipe strutturata e duratura nel tempo con un diabetologo, un dietista, uno psicologo che possano seguire il bambino in ogni fase evolutiva.

Sia il Direttore del Dipartimento che il Direttore Sanitario hanno sottolineato l’oggettività della mancanza di figure professionali su tutto il territorio nazionale, specificando che le attività di reclutamento degli ultimi mesi sono andate deserte, e che la Regione Basilicata sta riscontrando difficoltà ad attrarre queste risorse a causa della conformazione del territorio e delle dinamiche collegate alla qualità e al tenore di vita.

Tuttavia, ha specificato il Direttore Sanitario, fra le varie esigenze è necessario fare una lista di priorità, riconoscendo indispensabile individuare delle soluzioni per sopperire a questo problema che riguarda soprattutto i più piccoli, una fascia d’età molto delicata che richiede attenzioni maggiori e se non viene curata rischia di incappare in una serie di complicanze, comportando un aggravio dei costi per il sistema sanitario regionale.

La Vicepresidente Possidente è stata supportata dagli altri membri della Commissione, i quali hanno sottolineato che a parità di altre figure mancanti sul territorio, quella del Diabete tipo 1 è sicuramente una priorità, sia tenendo conto dell’età dei pazienti sia per quanto disciplinato dal Piano Nazionale Diabete con recepimento della LN 09/2010″.

Angela Possidente, Vicepresidente AGGD Basilicata, ha affermato: “È necessario dare risposte certe e soprattutto veritiere alle famiglie che ormai da diversi mesi segnalano difficoltà nella gestione quotidiana dei loro figli, ai quali per il momento viene garantita solamente una continuità relativamente alla prescrizione di eventuali certificati o di presidi sanitari, quali microinfusori e sensori, ma questa attività è estremamente riduttiva rispetto alle esigenze del piccolo/giovane paziente e dell’intero nucleo familiare in cui vive, che condivide la patologia. Auspichiamo che, con estrema urgenza, venga ripristinato il servizio e attendiamo al più presto risposte celeri dalle istituzioni al fine di garantire ai giovani diabetici lucani, le dovute attenzioni che meritano”.