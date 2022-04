BAT Italia, al via assunzioni per l'Innovation Hub di Trieste

BAT Italia: al via le assunzioni per il nuovo Innovation Hub di Trieste. Ricercate 150 posizioni

BAT Italia annuncia oggi l’avvio del piano di assunzioni del personale per il nuovo Innovation Hub che aprirà a Trieste entro la fine del 2022, in cui saranno realizzati prodotti a rischio ridotto e che ospiterà una Digital boutique per la trasformazione digitale e il marketing digitale.

L’Innovation Hub rappresenta un ambizioso investimento fondato su innovazione e sostenibilità, in linea con la mission di BAT di costruire “A Better Tomorrow” per i consumatori, le comunità in cui opera e naturalmente i suoi dipendenti, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute attraverso l’offerta ai propri consumatori, fumatori adulti, del più ampio portafoglio di prodotti a rischio ridotto. La campagna di recruiting sarà realizzata con particolare attenzione rivolta al gender balance, all’occupazione femminile, alla valorizzazione di competenze STEM e alla diversity & inclusion dei candidati, in linea con le politiche globali dell’azienda.

Sarà realizzata in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali nazionali e locali. Ai partner è stata data visibilità del percorso di selezione e del piano di inserimento, chiedendo attivamente di condividere le posizioni aperte tramite i loro canali dedicati e di convogliare le candidature sul sito di application Gi Group. L’azienda leader nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro supporterà BAT nelle diverse fasi della procedura.

Dal mese di aprile partirà la ricerca e la selezione dei primi 150 professionisti e professioniste che inizieranno a lavorare nel nuovo stabilimento che sarà completato entro la fine del 2022 nell’area di FreeEste. Ulteriori assunzioni saranno effettuate progressivamente - con una media di 100 all’anno - per sostenere la crescita strutturale dell’Innovation Hub e l’implementazione delle linee di produzione.

In 5 anni il progetto prevede la creazione di 2.700 nuovi posti di lavoro stimati, 600 diretti e 2.100 indiretti tra locali e nazionali, per un investimento fino a 500 milioni di euro, che conferma il ruolo centrale del territorio triestino e italiano all’interno della strategia di BAT e il forte interesse dell’azienda nel sistema Paese.

Le risorse selezionate per il nuovo Hub avranno la possibilità di seguire training di inserimento lavorativo – realizzati in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia – e un percorso di formazione intenso ed articolato finalizzato a creare e accrescere skill specialistiche in ambito industriale, tecnologico e manageriale. Durante tale percorso saranno previste anche visite nelle factory BAT all’estero, con l’obiettivo di condividere processi di gestione e modalità di lavoro che possano essere utili per tutti i lavoratori.

“Il nostro Innovation Hub rappresenta tutto ciò in cui crediamo, a partire dalla valorizzazione delle persone. Da sempre mettiamo i nostri talenti al centro della nostra visione, perché crediamo che un ambiente di lavoro stimolante, innovativo e inclusivo sia la chiave per supportare gli individui nel raggiungimento dei propri obiettivi e di livelli di performance sempre più alti. Un grande supporto arriverà da Trieste, dove stiamo già lavorando in sinergia con tutti gli stakeholder locali per dare vita ad un volàno positivo di sviluppo socioeconomico a livello locale e nazionale, per realizzare quel A Better Tomorrow che siamo impegnati a costruire”, ha dichiarato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia e Area Director per il Sud Europa.

“L'investimento di BAT rappresenta una straordinaria opportunità in termini di crescita economica e occupazionale per il Friuli-Venezia Giulia,” ha commentato il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Le proiezioni sulle ricadute dirette e indirette avvalorano in particolare gli sforzi compiuti dalle istituzioni locali, Regione in testa, per affermare il binomio Ricerca&Innovazione quale primario motore di sviluppo del territorio.”

“Poter affiancare BAT nella campagna di selezione e ricerca del personale per l’Innovation Hub di Trieste ci riempie di soddisfazione. Opereremo per la ricerca e l’inserimento dei profili da selezionare per il 2022 con team dedicati, soluzioni altamente personalizzate e strumenti innovativi di attraction e di training. Tutto questo ci permetterà non solo di rispondere ai bisogni nell’immediato ma anche di affiancare BAT nei prossimi anni quando lo stabilimento lavorerà a pieno regime,” ha dichiarato Zoltan Daghero, Amministratore Delegato di Gi Group Spa.