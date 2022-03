Beer&Food Attraction e Mir Tech. FieraRimini si accende

Un tributo a Claudio Coccoluto e i Campionati di Cucina

Doppia inaugurazione domenica 27 alla fiera di Rimini di Italia Exhibition Group. In contemporanea aprono Beer&Food Attraction (accesso rivolto esclusivamente agli operatori professionali) e Mir Tech.

La prima, alla sua 7ª edizione, è la fiera di riferimento per l’eating OUT, arricchita dalla 4ª BBTech expo e dall’11ª International Horeca Meeting di Italgrob, in calendario fino al 30 marzo (ingresso Ovest, via san Martino in Riparotta). La seconda è invece l’unica manifestazione italiana dedicata all’intera filiera Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast, che chiuderà il 29 (ingresso Sud, via Emilia).



LA DOPPIA INAUGURAZIONE

MIR Tech sarà inaugurata domenica alle 10.30 in hall sud (Sound Arena) con un convegno dal titolo “la ripartenza dell’entertainment industry nel futuro post pandemia”, un confronto tra addetti ai lavori allo scopo di ricordare ed evidenziare l’importanza di tutta la filiera della musica e degli eventi. Intervengono: Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG, Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Transizione digitale, cura e sviluppo dell'identità dei luoghi del Comune di Rimini, Maurizio Pasca, presidente SILB, Giancarlo Innocenzi Botti, presidente Prodea Group SPA, e Fabiana Dadone, ministro Politiche Giovanili (in videocollegamento). Modera Sergio Cerruti, presidente AFI.



Beer&Food Attraction sarà invece aperta da un talk previsto alle ore 11,30 alla Horeca Arena (padiglione A6) cui prenderanno parte oltre a Corrado Peraboni e Mattia Morolli, Antonio Portaccio, presidente Italgrob, Rocco Pozzulo, presidente FIC - Federazione Italiana Cuochi e Alfredo Pratolongo, presidente Assobirra.

MIR TECH 2022: DOMENICA 27 MARZO AL VIA LA QUINTA EDIZIONE

Manca pochissimo. MIR TECH 2022, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla filiera dell’audio, video, luci e broadcast, ritorna in presenza da domenica, 27 fino a martedì 29 marzo 2022 alla fiera di Rimini. Un momento particolarmente emozionante e imperdibile è in programma per domenica mattina, quando la fiera ricorderà l’indimenticabile DJ Claudio Coccoluto, grazie anche al ricordo del figlio Gianmaria.

IN APERTURA LA RIPARTENZA DEL SETTORE

La quinta edizione sarà inaugurata ufficialmente alle 10.30 nella hall sud (Sound Arena) del polo fieristico con un convegno dal titolo “La ripartenza dell’entertainment industry nel futuro post pandemia”, un confronto tra addetti ai lavori allo scopo di ricordare ed evidenziare l’importanza di tutta la filiera della musicave degli eventi. All’incontro – moderato da Sergio Cerruti, Presidente di AFI - saranno presenti Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG, Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Transizione digitale, cura e sviluppo dell'identità dei luoghi del Comune di Rimini, Maurizio Pasca, presidente SILB, Giancarlo Innocenzi Botti, presidente Prodea Group SPA. A loro si aggiungerà in collegamento streaming Fabiana Dadone, ministro Politiche Giovanili.

25.000 MQ DEDICATI AL LIVE ENTERTAINMENT

Al loro arrivo in fiera, pubblico e professionisti del mondo dello spettacolo troveranno cinque padiglioni per un totale di 25.000 mq - dedicati a tutte le novità per lo show dal vivo. In un periodo storico importante MIR TECH vuole dare una spinta positiva a questa categoria per guardare con fiducia al prossimo futuro.

I palchi del Live You Play, il mondo DJ e l’esposizione delle innovative tecnologie delle aziende leader nelvsettore sono i tre punti focali di questa kermesse. Per ciascuno è previsto un calendario di eventi, masterclass e seminari presidiati da nomi di fama internazionale, come Diego Spagnoli – Stage Manager di Vasco Rossi -, i DJ Prezioso, Luca Agnelli e Damianito, il Light Designer Giovanni Pinna, Luca Biasetti – Stage Manager di Kappa Future Festival. Tra loro anche Roberto Cenci, eccellenza nel campo della regia televisiva italiana.

NUOVI LIVELLI DI ASCOLTO

La musica è da sempre l’anima dello spettacolo e la qualità di diffusione del suono è la variabile del successo. A MIR TECH si potrà assistere alla nuova frontiera dell’ascolto: l’Audio Immersivo, approccio multidimensionale dell’audio che va oltre il suono stereo e sorround. Un’area “soundstage” ospiterà tre sale demo gestite dai tecnici delle tre delle aziende leader - L- ACOUSTICS (L-ISA), YAMAHA (AFC4), D&B Audiotechnik (SOUNDSCAPE) – che aiuteranno il pubblico a testare dal vivo la qualità degli strumenti.

A questo si aggiunge il Contest Colonne, collocato nella cupola della Hall Sud, realizzato con un’ampia gamma di diffusori a sviluppo verticale e impianti a colonna dei migliori brand, che si identificano come le più avanzate soluzioni per prestazioni sonore e mini invasive per teatri e piccoli ambienti.

BEER&FOOD ATTRACTION PER LA RIPRESA DELL’EATING OUT

Beer&Food Attraction presenta 360 brand, disposti su 30.000 mq di esposizione e 85 buyer esteri (selezionati in collaborazione con ICE Agenzia e la rete degli agenti IEG) da 24 paesi che hanno già fissato oltre 1.000 appuntamenti con gli espositori. La manifestazione è diventata in questi anni la chiave di lettura moderna e smart per valorizzare l’experience che ruota attorno all’eating OUT, a partire dalla centralità delle birre e dell’intero comparto del beverage, sino ad ampliarsi al segmento food con tutte le novità del fuori casa. I grandi brand vedono nell’appuntamento riminese l’occasione perfetta per presentare le novità di prodotto da un lato e per fare networking con i distributori in vista della stagione estiva dall’altro.

E sono tanti gli eventi in programma domenica 27 marzo, suddivisi tra le arene della fiera: Beer&Food Arena (pad. C5), Beer&Tech Arena (pad. A3), Fic Arena (pad. C7). A queste si aggiunge il palcoscenico dell’International Horeca Meeting di Italgrob (Horeca Arena nel pad. A6). A partire dall’ opening della manifestazione, alle 11,30 all’Horeca Arena (pad. A6), dove interverranno: Corrado Peraboni, CEO di Italian Exhibition Group, Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Transizione digitale, cura e sviluppo dell'identità dei luoghi al Comune di Rimini, Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Rocco Pozzulo, presidente di FIC Federazione Italiana Cuochi e Alfredo Pratolongo, presidente di Assobirra. A moderare il giornalista Cesare Trevisani. In programma la prima giornata della 6ª edizione dei Campionati di Cucina Italiana (Fic Arena, pad. C7), organizzati dalla FIC Federazione Italiana Cuochi e da Italian Exhibition Group, con il contest Ragazzi Speciali, che quest’anno avrà un padrino Mauro Uliassi, tre stelle Michelin al ristorante Uliassi di Senigallia (An).

Tra i talk, a tema Innovation & Trend, alle 12, nella Beer&Food Arena (pad. C5) si parlerà de “Le prospettive del mercato della birra nel fuoricasa”. Interverrà Mario Carbone, Account Director di IRI, che farà un quadro sull’andamento del mercato brassicolo nel pre e post pandemia. Dalle performance dei segmenti delle birre premium, super premium e maninstream, alle dinamiche dei prezzi e degli assortimenti nel settore, fino alle prospettive per gli operatori. Alle 16,30, sempre nell’Innovation & Trend (pad. C5), interverrà il presidente di Assobirra Alfredo Pratolongo, sul tema “La birra vince quando unisce: la sfida delle accise in Italia e le politiche restrittive dall’Europa”. Tra le novità anche l’appuntamento della Rimini Beer Week, l’evento diffuso, col patrocinio del Comune di Rimini, che unirà la fiera col rinnovato centro storico della città e con i locali della Riviera, per scoprire un territorio capace di sorprendere, davanti ad una buona birra o ad un cocktail in compagnia, con i suoi eventi e la sua accoglienza.