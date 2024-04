Beko svela il nuovo claim per raccontare la sostenibilità come stile di vita

Beko: annunciato il nuovo claim di marca per raccontare la sostenibilità come stile di vita

Beko, il rinomato marchio nel settore degli elettrodomestici, ha sempre posto l'innovazione al centro della propria missione, con un forte impegno per la sostenibilità ambientale. Oggi, aggiunge un altro importante tassello alla costruzione della propria identità di marca con il lancio del nuovo capitolo di comunicazione: "Una Scelta di Vita". Questo nuovo claim incarna la filosofia aziendale, ribadendo l'importanza di trasformare le promesse sostenibili in azioni concrete. L'obiettivo è promuovere la sostenibilità come una scelta di vita quotidiana, accessibile a tutti, in grado di generare un impatto positivo sull'ambiente e sulle generazioni future.

In occasione dell'edizione 2024 di EuroCucina, Beko si distingue con un progetto espositivo originale e coinvolgente, realizzato in collaborazione con lo Studio Calvi Brambilla. Lo stand, ispirato al concetto di "Strong Roots" (Solidi Radici), rappresenta l'eredità di Beko e della casa madre Arçelik A.Ş., impegnate da anni nella riduzione dell'impatto ambientale.

Questo spazio di 1000 metri quadrati offre un'esperienza immersiva, suddivisa in cinque aree tematiche che riflettono i valori fondanti del marchio: sostenibilità, qualità, innovazione, benessere e design. Attraverso demo pratiche, installazioni interattive e un'audio guida dedicata, i visitatori possono connettersi con il messaggio di Beko e scoprire le ultime novità di prodotto.

La campagna di comunicazione digitale "Una Scelta di Vita" coinvolge personalità autentiche e credibili, tra cui Alessio Cicchini (Rucoolaaa), Johanna Maggie, Luca Calvani, Marco Maccarini, Stella Bellomo e Tudor Laurini (Klauss), guidati dallo storyteller Federico Quaranta. Questi protagonisti condividono la propria scelta di vita positiva e responsabile, fungendo da modello per ispirare un vasto pubblico. La campagna, in programma dal 3 maggio sui canali digitali del marchio e sui social dei talent coinvolti, adotta un approccio "edutainment" per trasmettere in modo chiaro e concreto i gesti fondamentali per vivere in modo sostenibile.

Beko, dunque, si impegna a promuovere una cultura della sostenibilità attraverso azioni tangibili e un messaggio coinvolgente. Come diceva Neil Armstrong al suo esordio sulla Luna, "un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità": Beko ci invita a compiere piccoli gesti per un impatto positivo duraturo sul pianeta.