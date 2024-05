Benetti, Daniela Petrozzi è la nuova Sales Director

Benetti, annunciata la nomina di Daniela Petrozzi come nuova Sales Director

Benetti annuncia la nomina di Daniela Petrozzi a Sales Director, carica che ricoprirà a partire dal 1° giugno 2024. In questo nuovo ruolo, Daniela Petrozzi sarà a riporto diretto di Massimiliano Casoni, General Manager, e continuerà a sviluppare la strategia commerciale di Benetti in un’ottica di consolidamento e crescita sul mercato. Da vent’anni all’interno di Benetti, Daniela Petrozzi vanta una lunga carriera nel settore nautico.

La nomina a Sales Director è quindi diretta conseguenza della grande fiducia che il Gruppo ripone nelle competenze tecniche, commerciali e di leadership maturate ricoprendo ruoli con responsabilità crescenti in diverse aree funzionali. Il Cantiere ha sempre creduto che la crescita interna del personale sia un valore aggiunto e con questa nomina ne dà ulteriore evidenza. È questa, inoltre, l’occasione per salutare Sebastiano Fanizza a cui vanno i ringraziamenti dell’azienda per l’egregio lavoro svolto nei suoi sei anni con Benetti e i migliori auguri per il suo nuovo percorso professionale.