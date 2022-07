"Birra, il gusto che sta bene con tutto", on air il nuovo spot di Assobirra

Assobirra lancia una nuova campgna creativa dal claim Birra, il gusto che sta bene con tutto"

"Che sapore ha la birra?": l’associazione più rappresentativa del comparto birrario in Italia, Assobirra, lancia una nuova campagna creativa, ideata dall’agenzia Connexia e sviluppata su diversi touchpoint di comunicazione. L'intento è quello di "raccontare le occasioni di consumo della birra, scardinando barriere e pregiudizi".

“Siamo orgogliosi di presentare questa campagna, che rientra in una più ampia strategia associativa e pone come obiettivo, tra gli altri, anche il miglioramento della cultura della birra in Italia", ha commentato Alfredo Pratolongo, presidente di AssoBirra.

"Con questo progetto vogliamo raccontare le birre da prospettive diverse e sottolineare la voglia di gratificazione, di socialità, di nuove esperienze e di nuovi momenti di consumo, a casa e fuori, degli Italiani. Con un’attenzione particolare al benessere e a uno stile di vita bilanciato, che hanno fatto della birra una naturale bevanda da pasto in Italia”. La birra infatti, bevanda da pasto per eccellenza, dal gusto inconfondibile, viene presentato come elemento di socialità e freschezza.