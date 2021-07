BNL, al fianco del fondo Progressio nell’investimento in Assist Digital

BNL Gruppo BNP Paribas co-investe con il fondo di private equity di Progressio nella società Assist Digital

BNL ha stretto un accordo di co-investimento con il fondo di private equity “Progressio Investimenti III” gestito da Progressio SGR e ha rilevato una quota di minoranza in Wide Open, veicolo interamente controllato da Progressio, che a sua volta detiene una partecipazione nella società Assist Digital.

Attraverso operazioni di questo tipo, BNL sostiene la crescita e lo sviluppo delle imprese e di quelle realtà all’avanguardia, come Assist Digital, che fanno dell’innovazione applicata al business la loro mission.

Con l’allargamento della partnership strategica a BNL, Assist Digital potrà sviluppare sinergie con la banca e beneficiare del network internazionale del Gruppo BNP Paribas per accelerare i progetti di espansione che si è prefissata, fornendo i propri servizi a un numero crescente di clienti in tutta Europa.

Assist Digital, con oltre 500 consulenti, designers e ingegneri suddivisi tra quindici uffici, centri di competenza e contact center in tutta Europa e un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, offre servizi digitali di CRM focalizzati sulla digital transformation, combinando intelligenza umana e artificiale per soddisfare le esigenze dei consumatori e delle aziende.

Per Progressio l’operazione è stata gestita dall’amministratore delegato Filippo Gaggini e da Angelo Piero La Runa, in qualità di Senior Partner, insieme a Massimo Dan, Investment Manager, e Giovanni Pesce, associato. Per BNL, invece, il team di structured finance è coordinato dal Responsabile Structured Finance Fulvio Egidi, dal Senior Banker Financial Sponsor Mid Cap Luca Giordano e dal Senior Analyst Mario Tedesco.