BNL-BNP Paribas, al fianco della startup We Planet per l’ambiente e la ricerca

BNL-BNP Paribas al fianco della startup We Planet per l’iniziativa "100 Globi per un futuro sostenibile” Due grandi sfere campeggiano in Piazza Lina Bo Bardi a Milano, di fronte alla Torre Diamante, sede del Gruppo BNP Paribas in Italia. La banca, attraverso la propria divisione BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management sostiene l’esposizione open air della start up We Planet “100 Globi per un Futuro Sostenibile”, che prevede installazioni in numerose strade e piazze del capoluogo lombardo. BNL-BNP Paribas ha adottato due delle opere rispettivamente dedicate all’ambiente, dal titolo “Impronta verde”, e alla ricerca scientifica, “La ricerca per un mondo che cambia”. “L’adesione alla mostra di We Planet conferma il nostro impegno e il sostegno ad iniziative che sono frutto di concrete idee innovative, capaci di coinvolgere la Società diffondendo sensibilizzazione e consapevolezza su temi globali”, ha commentato Isabella Fumagalli, Responsabile Divisione BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management. “Sviluppiamo con impegno e convinzione una strategia di business ad impatto positivo in termini di attenzione e benessere per le persone e rispetto dell’ambiente per un futuro migliore, condividendo scelte responsabili e mirate con i nostri clienti, attraverso soluzioni, servizi e prodotti sostenibili”, ha aggiunto Stefano Schrievers, Responsabile BNL-BNP Paribas Wealth Management.

"100 Globi per un futuro sostenibile" di We Planet nasce per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell’ambiente e della salute dei cittadini, in coerenza con le tematiche e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Le opere, in plastica riciclata, sono esposte fino al 7 novembre, per poi essere battute all’asta e il ricavato devoluto a ForestaMi, Ospedale Niguarda, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Progetto Arca Onlus. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano, Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente.

Il ricavato dell’asta della sfera “BNL per Telethon” sarà devoluto alla Fondazione Telethon, in coerenza con l’impegno della Banca, come di BNL – BNP Paribas Wealth Management, incrementando una raccolta fondi che in trent’anni di partnership ha superato i 310 milioni di euro, supportando più di 1.630 ricercatori, finanziando 2.704 progetti di ricerca e lo studio di 586 malattie genetiche rare.