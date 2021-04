BNL e Ifitalia con Eni e Harley&Dikkinson per la riqualificazione energetica

Eni gas e luce e Harley&Dikkinson siglano un accordo con BNL e Ifitalia per la riqualificazione degli edifici

BNL e Ifitalia, società di factoring del Gruppo BNP Paribas, si affiancano in qualità di partner finanziari a Eni gas e luce ed Harley&Dikkinson, per sostenere le imprese che aderiscono a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari.

Grazie a questo accordo, di particolare rilevanza per il suo apporto a tutta la filiera economica coinvolta nei lavori di efficientamento degli immobili, BNL dà la possibilità alle imprese partner di Eni gas e luce, aderenti a CappottoMio, di accedere a finanziamenti, aperture di credito e facilitazioni creditizie, a supporto dei lavori da effettuare e dei servizi previsti. Inoltre i clienti che scelgono CappottoMio potranno cedere, all’azienda partner di Eni gas e luce che effettua i lavori, il credito d’imposta stabilito dalla legge e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l'importo rimanente a saldo della spesa totale. Grazie a Ifitalia - Gruppo BNP Paribas - sarà possibile rendere liquido il credito d’imposta attraverso il cosiddetto reverse factoring, mettendo così a disposizione dell’azienda fin da subito i capitali utili a proseguire nella propria attività, favorendo un circolo economico virtuoso.

"Con questo accordo, Eni gas e luce intende fornire un ulteriore supporto alle imprese partner di CappottoMio per agevolarle nella realizzazione di interventi di efficienza energetica o di riqualificazione sismica di un edificio a ulteriore garanzia di qualità per il cliente. Ciò in coerenza con la strategia di Eni gas e luce di accompagnare le persone a fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e meglio" ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce.

“Come BNL-BNP Paribas crediamo che fare sistema, ancor più in un momento così delicato, sia un fattore ad alto valore aggiunto per il rilancio dell’economia e per una ripartenza il più rapida possibile in ogni campo”, ha dichiarato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale di BNL. “Anche per questo abbiamo lanciato il Programma ‘Sviluppo Eccellenze del Made in Italy’ mettendo a disposizione le sinergie con le società specializzate del nostro Gruppo come Ifitalia, per supportare le imprese e le economie di filiera. Siamo inoltre contenti di contribuire alla riqualificazione energetica degli immobili, in linea con la nostra strategia di #PositiveBanking, che coniuga il business con i temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

Per Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson "Con il nuovo partner finanziario si aggiunge un altro importante attore a sostegno del progetto di gestione della cessione del credito d’imposta volto ad avvicinare sempre di più le persone alla riqualificazione degli immobili e dunque alla sostenibilità"