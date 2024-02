BNP Paribas lancia BNL Equity Investments, la società a supporto delle PMI

BNP Paribas: al via BNL Equity Investments, la società del Gruppo a supporto delle piccole e medie imprese italiane

Si è tenuto oggi, presso torre Diamante a Milano, la presentazione del nuovo progetto del Gruppo BNP Paribas, una delle principali istituzioni bancarie in Italia e un leader consolidato in Europa, che di fatto, ha lanciato oggi BNP Paribas BNL Equity Investments (BBEI), una nuova società dedicata agli investimenti di minoranza nelle piccole e medie imprese italiane, guidata da dal Presidente Vittorio Ogliengo e dal CEO Lorenzo Langella.

Questo annuncio sottolinea l'impegno della Banca nel sostenere l'economia italiana, fornendo un supporto fondamentale alle imprese in vari stadi del loro ciclo di vita. L'obiettivo primario di BBEI è quello di favorire la crescita delle imprese italiane sia sul mercato nazionale che internazionale, offrendo loro una partnership strategica a lungo termine. Questo supporto si estende anche a periodi di transizione critici, come il passaggio generazionale, garantendo continuità e stabilità alle aziende coinvolte.

Un elemento chiave della proposta di valore di BBEI è l'accesso alla vasta rete internazionale di contatti e servizi offerti da BNP Paribas. Questa rete può essere un catalizzatore per l'espansione globale delle imprese italiane, aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione. La decisione di BNP Paribas di avviare questa attività anche in Italia conferma il suo forte impegno nel sostenere l'ecosistema imprenditoriale italiano. La Banca riconosce il valore intrinseco delle imprese italiane e si impegna a fornire loro il sostegno necessario per prosperare e competere a livello internazionale.

BBEI adotta una logica di investimento paziente e di lungo termine, differenziandosi così da molte altre istituzioni finanziarie. Questo approccio consente alla società di concentrarsi sulla creazione di valore a lungo termine anziché sugli obiettivi di breve periodo. Fin dalla sua inizio operativo, BBEI ha già investito in 8 aziende nei settori chiave del Made in Italy, come beni di consumo, servizi alle imprese, industria e tecnologia. Questi settori rappresentano pilastri fondamentali dell'economia italiana e BBEI si impegna a supportarli attivamente.

Elena Goitini, CEO di BNL BNP Paribas e Responsabile BNP Paribas per l'Italia, ha dichiarato: "Con BNP Paribas BNL Equity Investments vogliamo offrire alle aziende italiane non solo un sostegno finanziario, ma anche una rete internazionale e piattaforme di soluzioni specializzate. Puntiamo ad accompagnare le imprese italiane di piccole e medie dimensioni nel loro sviluppo sostenibile dando slancio al tessuto economico del Paese e creando valore per tutti gli stakeholder. La nostra solidità e l'expertise ci permettono di essere flessibili e di adattarci ai tempi e alle esigenze di ogni singola realtà, senza la necessità di disinvestire in tempi brevi. Si tratta di un modello di business unico nel panorama bancario italiano".

"Siamo entusiasti di annunciare il lancio di BNP Paribas BNL Equity Investments con un team di investimento dedicato di 5 professionisti che raddoppierà nel corso dei prossimi due anni. Finora abbiamo già investito significative risorse e abbiamo una pipeline interessante per i prossimi mesi. Con BBEI, ribadiamo il nostro impegno a essere partner strategico di lungo termine per aziende italiane investendo nei settori rappresentativi del Made in Italy, leva strategica per supportare l'economia italiana anche sui mercati internazionali", ha aggiunto Vittorio Ogliengo, Chairman CIB Italy di BNP Paribas e Presidente di BNP Paribas BNL EquityInvestments.

Dunque, BNP Paribas BNL Equity Investments rappresenta un importante sviluppo nel panorama finanziario italiano. Con il suo approccio differenziato e il suo impegno a supportare le imprese italiane, BBEI promette di essere un catalizzatore per la crescita economica e il successo a lungo termine del Made in Italy.

L'intervista di affaritaliani.it a Lorenzo Langella, CEO di BNP Paribas

A margine dell'evento, ai microfoni di affaritaliani.it, Lorenzo Langella, CEO di BNP Paribas, ha commentato: "L’iniziativa di cui abbiamo parlato oggi non è una novità per la nostra Banca, è una novità per il mercato italiano. In sostanza, ci occupiamo di investire capitale di minoranza in piccole e medie imprese, un capitale che definiamo non invadente. L’obiettivo è quello di favorire la crescita e l’internalizzazione dell’impresa in questione, per creare valore positivo di cui ne possa beneficiare la nostra istituzione, ma anche la rete di stakeholder coinvolta".

"Alla luce delle esperienze positive negli altri paesi, abbiamo obiettivi ambizioni anche in Italia. È un mercato interessante, nel quale noi crediamo molto. Siamo entusiasti di completare l’offerta che il Gruppo propone a imprese e famiglie. Non abbiamo competitor andiamo a complementare un’offerta che oggi è già ben presente. La nostra unicità è che noi usiamo il capitale della Banca, non dei clienti e questo comporta una maggiore flessibilità temporale: non abbiamo un orizzonte temporale per uscire dall’investimento. Quest’anno abbiamo già acquisito 8 società e pensiamo di investire circa 80 milioni. Non abbiamo criteri di selezioni troppo rigidi e legati al settore, l’unico cosa che ci preme è investire in società di cui vogliamo accelerare il processo di crescita", ha concluso Langella.