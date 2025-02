BolognaFiere presenta Slow Wine Fair e SANA Food, in programma dal 23 al 25 febbraio

BolognaFiere ospita Slow Wine Fair 2025 e SANA Food: l'evento dedicato al vino buono e ad alimenti biologici, in programma dal 23 al 25 febbraio

Domani si apriranno le porte di BolognaFiere per la quarta edizione della Slow Wine Fair, un evento che, quest'anno, si arricchisce con il nuovo format SANA Food. Dal 23 al 25 febbraio, produttori, buyer e appassionati potranno scoprire e degustare prodotti che incarnano i valori della qualità e della sostenibilità lungo l'intera filiera agroalimentare e vitivinicola.

Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine e coordinatore della Slow Wine Coalition, ha sottolineato l'unicità della manifestazione: "La Slow Wine Fair si distingue per il suo forte carattere politico. Quest'anno, il focus sarà sulla riduzione dell'impatto ambientale della filiera vitivinicola, intervenendo, ad esempio, sul peso delle bottiglie di vetro. Inoltre, è necessario rendere il vino più attraente per le nuove generazioni, offrendo alternative innovative e sostenibili".

Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, la Slow Wine Fair nasce dall'incontro tra l'esperienza trentennale di BolognaFiere nel settore del biologico con SANA e l'impegno storico di Slow Food per la biodiversità e la sostenibilità. Per la prima volta, la manifestazione si svolge in contemporanea con SANA Food, che si concentra sulla sana alimentazione fuori casa.

Domenico Lunghi, Direttore Manifestazioni Dirette Food&Beverage di BolognaFiere, ha evidenziato i vantaggi di questa sinergia: "Chi visiterà SANA Food per scoprire nuovi alimenti biologici potrà anche degustare vini sostenibili alla Slow Wine Fair e viceversa. Questa collaborazione permette di valorizzare al meglio entrambi i settori, senza confondere le identità delle due fiere".

Grazie al supporto dell'Agenzia ICE, la Slow Wine Fair e SANA Food accoglieranno oltre 300 buyer internazionali, provenienti principalmente dal Nord Europa e dal Nord America. In fiera, i visitatori potranno partecipare a masterclass, degustazioni guidate e incontri dedicati ai temi della sostenibilità, con un occhio di riguardo per l'agricoltura rigenerativa e la riduzione dell'impatto ambientale del packaging vinicolo.

La manifestazione ospiterà più di 1.050 cantine da 30 Paesi, con 6.000 etichette in degustazione e un incremento significativo della presenza di produttori biologici e biodinamici. Tra le novità, la Fiera dell'Amaro d'Italia e la Slow Food Coffee Coalition, che permetteranno di approfondire il mondo dei distillati artigianali e del caffè di qualità.

Con circa 250 aziende espositrici e un'attenzione particolare al biologico, al vegan, al plant-based e ai prodotti funzionali, SANA Food rappresenta un'occasione imperdibile per professionisti e operatori del settore Ho.re.ca. Il pubblico potrà esplorare un'ampia gamma di prodotti, dalle eccellenze DOP e IGP ai cibi pensati per specifiche esigenze nutrizionali. La fiera punta a ridurre l'impatto ambientale anche nella gestione dell'evento: il 99,5% dei rifiuti prodotti sarà recuperato, mentre le emissioni di CO2 saranno abbattute grazie a scelte sostenibili nella logistica e nell'allestimento. I visitatori potranno inoltre raggiungere Bologna con sconti fino al 75% sui biglietti Trenitalia, riducendo così la loro impronta ecologica.

Con un programma ricco e un approccio innovativo alla sostenibilità, la Slow Wine Fair e SANA Food si confermano appuntamenti imprescindibili per chi crede in un futuro agroalimentare più equo e responsabile.