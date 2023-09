BPER Banca: a Genova nasce la nuova struttura dedicata al settore marittimo

BPER Banca: il nuovo hub genovese si propone come punto di riferimento per il settore marittimo

È stato presentato questa mattina a Genova, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Innovation Padiglione Blu del Salone Nautico, il nuovo financial desk di BPER Banca dedicato al settore marittimo. L’hub genovese si propone come punto di riferimento a livello nazionale per la consulenza e il supporto finanziario al mondo dei trasporti via mare, merci e passeggeri, e all’insieme delle attività ad esso interconnesse: dalla cantieristica navale al mondo della logistica portuale e retroportuale.

L’avvio della nuova unità operativa specializzata, presente anche sulla piazza milanese, nasce dall’esperienza che BPER Banca, quarto gruppo bancario italiano per totale degli attivi, ha maturato grazie all’attività di shipping finance svolta a partire dal 2010 a favore delle principali realtà industriali attive nel trasporto marittimo. Un’attività che si è ulteriormente ampliata in seguito alla recente incorporazione di Banca Carige, istituto dalla radicata presenza in un territorio fortemente legato all’economia del mare che, nel suo insieme, costituisce una parte sostanziale del suo tessuto industriale.

Il nuovo Blue Economy desk di BPER Banca si colloca all’interno della Direzione Corporate & Investment Banking, nata nel 2021 e guidata da Marco Mandelli. In quest’ambito, la neostruttura sarà il primo punto di contatto tra i clienti del comparto marittimo e tutti i principali servizi offerti dalla Direzione CIB: Finanza Strutturata (Project Financing, Real Estate, Acquisition, Corporate e Shipping Finance), attività di M&A, Debt and Equity Capital Markets, a supporto dei clienti Large Corporate e dei clienti dei Centri Impresa che operano sul territorio.