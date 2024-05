BPER Banca: al via la nona edizione del 'BPER Beach Volley Italia Tour'

BPER Banca: presentata la nona edizione del 'BPER Beach Volley Italia Tour', la prima tappa in programma a Pescara

Il BPER Beach Volley Italia Tour, giunto al suo nono anno di attività, continua a sorprendere e a catturare l'attenzione degli appassionati. Nonostante il passare del tempo, questo evento mantiene intatto il suo fascino e la sua vivacità, consolidando la sua posizione come uno dei momenti clou dell'estate italiana. Quest'anno, il tour promette emozioni ancora più intense, con una serie di tappe che si snoderanno lungo le coste e le spiagge più suggestive del nostro Paese. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Italiana Beach Volley Club in collaborazione con l'ente promotore ASI e il prezioso supporto di BPER Banca, compagno di viaggio imprescindibile fin dall'inizio, si propone di unire lo sport alla vacanza, offrendo agli appassionati un'esperienza unica e indimenticabile.

Il calendario prevede quattro mesi e mezzo di attività, distribuiti in sei regioni italiane e otto location di grande fascino. Si partirà con l'ultimo weekend di maggio a La Prora di Pescara, una spiaggia storica che attirerà numerosi atleti e appassionati. Da qui, il tour si sposterà in Toscana, toccando località come Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto, per poi fare tappa in Romagna, nelle Marche, in Abruzzo, in Puglia e infine in Lombardia. Ogni tappa sarà un'occasione per vivere lo spirito del beach volley, con partite avvincenti, musica, divertimento e aperitivi al tramonto. Oltre 1000 atleti, tra maschi e femmine, si sfideranno sul campo, mentre oltre 100.000 spettatori assisteranno agli incontri, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

Le tappe di Pescara e Marina di Grosseto si distingueranno come main event, con montepremi molto allettanti che attireranno i migliori talenti del panorama nazionale. Il tour non si limita solo all'aspetto sportivo, ma si propone anche come un'opportunità per promuovere il turismo e valorizzare le bellezze naturali delle diverse regioni italiane. Grazie alla copertura mediatica e agli streaming in diretta, il BPER Beach Volley Italia Tour raggiungerà un vasto pubblico, contribuendo a diffondere la passione per questo sport e a promuovere lo spirito di aggregazione e competizione.

Il Presidente AIBVC, Dionisio Lequaglie, ha dichiarato: “Il Tour è una bella consuetudine del progetto AIBVC come le Club Series, un binomio che ci ha contraddistinto in questi quattro anni. Sono felice di concludere il mio mandato da presidente presentando questa nuova edizione del Tour. Vorrei ringraziare BPER Banca che ancora una volta è al nostro fianco come riconoscimento del buon lavoro fatto in questi ani. La partecipazione spero sarà copiosa e di grande livello, ci saranno molti giovani che vengono dallo Young Tour e dal lavoro delle nostre società. Sono molto curioso di vedere all’opera i nostri atleti in questa edizione che abbraccerà tutta l’estate e che toccherà tante località, iniziando proprio da Pescara, una delle piazze più importanti e storiche del beach volley italiano".

"La novità è che si giocherà con il pallone Kipsta, fornito da Decathlon, un pallone testato e riconosciuto. Ci sarà un’evoluzione importante, anche se è già molto performante e negli anni seguenti si andrà a migliorare sempre più. Dalla prossima stagione avrà il marchio AIBVC a fianco a quello Kipsta, non resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti i giocatori, le società, gli allenatori e accompagnatori, ringrazio tutta l’AIBVC per il grande lavoro fatto in questi quattro anni, per ciò che abbiamo costruito, ma soprattutto per aver portato una ventata di aria fresca in tutto il mondo del beach volley”, ha concluso Lequaglie.

Per il nono anno consecutivo BPER Banca rinnova il suo impegno con l'AIBVC e l’Italia Tour, dimostrando una forte convinzione nel valore dello sport. Questa collaborazione, che si è rafforzata di stagione in stagione, promuove il brand della Banca attraverso il beach volley e i valori che BPER desidera trasmettere. “Siamo fermamente convinti del valore dello sport per i suoi insegnamenti di impegno, passione, spirito di squadra, inclusione e solidarietà. Il beach volley incarna questi principi e rappresenta una tradizione sportiva di eccellenza in Italia, capace di radunare tantissimi appassionati. Siamo promotori e sostenitori del BPER Beach Volley Italia Tour fin dalla prima edizione e siamo felici di associare il nostro brand a questa manifestazione, certi che anche quest'anno sarà un’occasione di sport e socialità per atleti e tifosi”, ha commentato Camilla Pedraglio, responsabile External Relations di BPER.