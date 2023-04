BPER Banca, con "Valore Oasi" donati 110mila euro a WWF Italia

BPER Banca incrementa il sostegno all’ambiente: "Valore Oasi" raccoglie 110mila euro destinati a WWF Italia

Si è tenuta oggi, presso la suggestiva location di Cascina Gabrina, a Vanzago, la conferenza stampa nel corso della quale BPER Banca ha presentato i risultati del progetto portato avanti con WWF Italia, "Valore Oasi". Ad intervenire nel corso dell’evento "Nature Talk", Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy BPER Banca, Maurice Lisi, Head of Digital Business BPER Banca, Benedetta Flammini, Director Marketing & Communications WWF Italia e il divulgatore scientifico e Content Creator Barbascura X.

I proventi dell’iniziativa, grazie alla quale nel corso del fine settimana precedente alla Giornata Mondiale della Terra BPER ha raccolto complessivamente 110 mila euro, frutto delle donazioni effettuate dai clienti e dalla donazione di 50 centesimi garantita dalla Banca per ciascun bonifico online effettuato tramite app Smart Banking, sono destinati alla conservazione dell’oasi WWF di Vanzago e di Macchiagrande a Fiumicino. Annualmente, queste riserve naturali garantiscono lo stoccaggio complessivo di 1.174 tonnellate di anidride carbonica equivalente, essenziali per contrastare la crisi climatica in atto.

La Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella, ha commentato così gli esiti della raccolta fondi: "Siamo soddisfatti e orgogliosi del risultato raggiunto da questa raccolta fondi e dell’entusiasmo dimostrato anche dai nostri clienti verso un’iniziativa così importante per il Pianeta e per tutti noi. Le oasi sono uno dei patrimoni verdi della Terra che necessitano, oggi più che mai, di una particolare cura e salvaguardia. Un impegno che BPER Banca ha voluto concretizzare attraverso il supporto al progetto ‘Valore Oasi’, a cui aderisce insieme a WWF Italia, in linea con le numerose attività portate avanti dalla Banca in favore dell’ambiente e per il benessere della collettività".

Le parole ad affaritaliani.it di Maurice Lisi, Head of Digital Business BPER Banca

"Per noi l’importante è dare un segnale concreto attraverso l’utilizzo dei nostri canali digitali", ha dichiarato Maurice Lisi, Head of Digital Business BPER Banca. "Vogliamo spingere i nostri clienti a utilizzare i servizi digitali che la Banca oggi offre e contestualmente dare un segnale importante come Gruppo. Il nostro impegno si è tradotto nel weekend dell’Earth Day, durante il quale BPER ha versato 50 centesimi per ogni operazione eseguita sui canali digitali". Allo stesso tempo, il cliente poteva decidere di arrotondare l’importo del bonifico e dunque di contribuire attraverso una donazione specifica. Per ultimo, sempre all’interno delle piattaforme digitali, è stato consigliato di fare donazioni spontanee.

L’obiettivo è quello di spingere i consumatori ad assumere sempre di più comportamenti virtuosi, rispettosi dell’ambiente e che sfruttino gli strumenti digitali che BPER mette a disposizione: "Nel weekend sono state eseguite circa 200mila operazioni, abbiamo avuto più di 5mila clienti che hanno deciso di fare l’arrotondamento dei propri bonifici e altrettanti clienti che hanno deciso di fare donazioni spontanee", ha concluso Lisi.

Il commento di Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy BPER Banca, ad affaritaliani.it

"Oggi siamo all’Oasi di Vanzago per raccontare un progetto che vede BPER Banca al fianco di WWF", ha commentato Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy BPER Banca. Il motivo per cui BPER ha deciso di sostenere questa iniziativa, racconta Zacchi, è che la Banca ha intrapreso un percorso di riduzione dei propri impatti ambientali e vuole essere un partner credibile per i propri clienti, al fine di accompagnarli anche nei loro percorsi di transizione energetica. "Uno degli obiettivi che oggi andiamo a raccontare è quello di sostenere insieme ai nostri clienti anche le oasi che gestisce il WWF", ha proseguito Zacchi.

"Il nostro Piano Strategico comprende completamente il nostro Piano Sostenibilità, e all’interno di esso abbiamo target importanti di efficientamento allineati all’accordo di Parigi: un -23% al 2025 che diventerà un -50% nel 2050", ha spiegato Giovanna Zacchi. "Abbiamo aderito al network dell’ONU Netzero Banking Alliance, per ridurre la nostra esposizione e ridurre l’esposizione dei nostri clienti alle emissioni climalteranti, in un’ottica di transizione ecologica. La cosa su cui stiamo spendendo più impegno è il coinvolgimento dei colleghi su queste tematiche", ha concluso. L’obiettivo è quindi quello di portare avanti interventi strategici che siano buoni per la banca, per la società e per l’ambiente.

Le dichiarazioni del divulgatore scientifico e Content Creatore Barbascura X ad affaritaliani.it

A margine dell’evento, Barbascura X ha parlato di quanto sia importante avere consapevolezza, ad oggi, per poter agire ed essere in tempo a cambiare le cose: "Avere una realtà del genere poco distante da Milano permette di capire quanto spesso non ci rendiamo del tutto conto di essere parte di un ecosistema. Dobbiamo calarci all’interno di esso, per renderci conto che la natura è a un passo da noi ed è importante proteggerla".

Siamo ancora in tempo per evitare il baratro? La risposta, come sottolineato da Barbascura, è complicata. Ci sono stime più o meno ottimiste: "A me piace coltivare l’ecoansia, che è qualcosa di cui soprattutto i giovani soffrono, ovvero l’ansia per i cambiamenti climatici. È quest’angoscia che spero possa spingere il mondo a prendere le giuste precauzioni e a fare le giuste scelte, con l’obiettivo di evitare finirci, nel baratro. Il tempo c’è, ma ne manca poco. Le cose vanno fatte adesso per non pentirsi in futuro", ha concluso Barbascura.