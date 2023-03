BPER Banca, fa tappa a Roma il roadshow "B-education"

BPER Banca, giunge a Roma il roadshow info-formativo di "B-education: idee che valgono" dedicato agli studenti universitari

Si è tenuta nei giorni scorsi a Roma, presso l’edificio Didattica della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in via Columbia 2, una tappa del roadshow info-formativo di “B-education: idee che valgono”, il progetto di educazione finanziaria e sostenibilità, primo nel suo genere in Italia, dedicato agli studenti universitari di tutti i Dipartimenti. Il programma, ideato da BPER Banca e sviluppato in sinergia con numerose università italiane, insieme a CivicaMente, FEduF e ASviS, intende unire differenti formule di apprendimento e attività (e-learning, coaching, workshop digital e fisici, project work) con l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria e la sostenibilità come competenze di cittadinanza trasversali ai percorsi di studio.

BPER Banca, che ha inserito “B-education” all’interno del nuovo Piano Industriale 2022-2025, metterà a disposizione borse di studio per gli studenti più meritevoli e un contributo alle università di appartenenza degli stessi. In particolare, il progetto offrirà una piattaforma digitale per una formazione specialistica, la possibilità di vincere borse di studio tra i 7 mila e i 10 mila euro attraverso la partecipazione, con il proprio gruppo di lavoro, allo sviluppo del project work e la possibilità di veder realizzati concretamente da BPER, nel 2024, i tre progetti vincitori.

L'obiettivo di B-education, che conta oltre 1.600 partecipanti di tutta Italia, è far diventare l’educazione finanziaria e la sostenibilità conoscenze alla portata di tutti gli studenti universitari, scardinando lo stereotipo che associa queste skills a corsi di laurea di carattere prettamente economico-finanziario.