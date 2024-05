BPER: Moody’s rivede al rialzo i principali rating della banca

BPER, Moody’s: rivisti al rialzo i principali rating della Banca

BPER informa che in data odierna l’agenzia di rating Moody’s ha rivisto al rialzo i principali rating della Banca. L’agenzia di rating, in particolare, ha rivisto al rialzo in area Investment Grade il rating standalone Baseline Credit Assesment (BCA) che passa da “ba1” a “baa3” e i rating a lungo termine sul debito senior unsecured e il rating emittente che passano entrambi da “Ba1” a “Baa3”. L’outlook è stato modificato a stabile da positivo.

Nell’analisi Moody’s riconosce a BPER Banca la crescente capacità di generare redditività e la solida posizione patrimoniale, unitamente alla buona qualità degli attivi e alla robusta posizione di funding e liquidità. Con il giudizio odierno tutti i principali rating assegnati a BPER Banca dalle diverse agenzie di rating sono ora collocati nella categoria Investment Grade.