BPL, nasce il nuovo Gruppo Bancario e punta sulla trasformazione digitale

Nasce il Gruppo Bancario BPL, frutto dell’acquisizione di ADV Finance, Procredit e ADV Family da parte di Banca Privata Leasing

Il Gruppo Bancario BPL nasce a seguito dell’acquisizione da parte di Banca Privata Leasing del 100% delle società operative nella cessione del quinto ADV Finance, ProCredit e ADV Family. Il controllo del nuovo Gruppo BPL, con l’85,99%, è esercitato fin dalla nascita da Privata Holding, società riferibile alla famiglia Spallanzani che guida anche l’omonimo gruppo industriale reggiano. Al capitale del Gruppo partecipano anche BPER Banca e Top Partecipazioni.

L’offerta si articola in prodotti e servizi dedicati alla clientela privata, PMI e professionisti, con una forte connotazione di Banca Specialist focalizzata su finanziamenti alle imprese (leasing e mutui) e a privati, (cessione del quinto) e sulla raccolta del risparmio (conto deposito on line).

Con l’annuncio della nascita del Gruppo BPL l’amministratore delegato Paolo Caroli ha illustrato anche i principali dati consolidati al 31/12/2020, ampiamente superiori ai target stabiliti nel Piano Strategico. Il totale degli attivi ammonta a € 725,8 milioni, in crescita del 43% rispetto all’anno precedente; la raccolta diretta complessiva ha registrato un incremento del 17% rispetto al 2019 raggiungendo quota 382 milioni di euro; il margine d’interesse è pari a € 8,9 milioni, in crescita del 43% rispetto al 2019, mentre il margine d’intermediazione si attesta a € 14,7 milioni, con un aumento del 48% rispetto al 2019 (€ 9,9 milioni).

Il risultato netto consolidato è positivo per € 0,3 milioni, in controtendenza rispetto al 2019 (- € 3,8 milioni) ed ampiamente migliore rispetto al piano industriale. In termini di stock, i crediti commerciali ammontano a € 431,6 milioni e sono superiori di € 62,3 milioni rispetto al 2019 (+17%) grazie all’incremento dei crediti derivanti da CQS per € 30 milioni, del portafoglio impieghi bancari per € 26,7 milioni, del portafoglio leasing per € 4,2 milioni e degli altri crediti verso la clientela per € 1,4 milioni.

Oltre alle acquisizioni di ADV Finance, ProCredit e ADV Family, Banca Privata Leasing ha recentemente acquisito il 9,9% di Demetra Capital, start-up innovativa, che ha realizzato e gestisce una piattaforma di invoice trading, e l’1,47% di Fido, start-up fintech di digital credit scoring per valutare la qualità dei consumatori basandosi sui comportamenti web. Nei mesi scorsi, il Gruppo ha inoltre avviato una partnership con la piattaforma tedesca Raisin per promuovere il proprio conto deposito in Germania, Paesi Bassi, Spagna e Irlanda.

Paolo Caroli, amministratore delegato del Gruppo BPL, ha commentato “I positivi risultati del 2020 confermano il significativo potenziale della nuova organizzazione che abbiamo costruito. Per il futuro abbiamo obiettivi molto ambiziosi e lo sviluppo sarà trainato dalla trasformazione digitale, dal rafforzamento della rete distributiva e dalla finanza speciale”.

Il Gruppo ha avviato un progetto di trasformazione digitale con lo scopo di rendere più̀ efficienti i flussi aziendali, automatizzare i processi decisionali, creare nuovi modelli di business, integrando sempre più̀ le realtà del gruppo. Il progetto prevede il rafforzamento della struttura con l’inserimento di ulteriori talenti selezionati tra neolaureati nelle discipline STEM dedicati alla trasformazione digitale, l’adozione di strumenti di sviluppo basati su tecnologie cloud e l’ulteriore ingresso nel settore fintech con la partecipazione in società̀ innovative e fortemente tecnologiche. È previsto infine il potenziamento di ADV Family, la società̀ specializzata in web scouting e generazione di lead qualificati attraverso attività̀ di marketing digitale, con l’ingresso di nuovi collaboratori nel corso di tutto il 2021.

Ad oggi il Gruppo BPL si compone di oltre 80 risorse distribuite tra le sedi di Reggio Emilia e Milano e nel biennio si prevede l’inserimento di almeno 80 nuove risorse.