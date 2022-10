Braun, in onda il nuovo spot con l'oro olimpico Tamberi

Braun lancia la nuova campagna "Un rasoio, i tuoi stili", firmata Wunderman Thompson con Gianmarco Tamberi

Al via la nuova campagna di comunicazione Braun in celebrazione della versatilità, come recita il payoff “Un rasoio, i tuoi stili”, che vede come protagonisti il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi e il Braun Serie 7.

La campagna, on air dal 3 ottobre, segue il contesto e i trend attuali in cui sempre di più gli uomini ricercano e sperimentano stili diversi e grazie a Braun ne possono inventare uno nuovo ogni giorno, ottenendo sempre il massimo risultato. Per dimostrarcelo, il campione olimpico si “triplica”, letteralmente, rispecchiandosi nella molteplicità dei suoi look, uno per ogni momento della vita: dal più elegante al più sportivo, passando per quello più casual.

La campagna, ideata, realizzata e pianifica dall’agenzia Wunderman Thompson, sarà on air dal 3 ottobre sui canali digital e a seguire da novembre sulle principali emittenti televisive.