Braun, on air la nuova campagna con Belén Rodriguez

Braun, on air la nuova campagna pubblicitaria: Belen Rodriguez torna sotto i riflettori come protagonista

Belén Rodriguez torna a essere la protagonista della nuova campagna di Braun per Silk-expert Pro 5, l’epilatore a luce pulsata più veloce, efficiente e sicuro, che consente la rimozione permanente dei peli visibili, anche a casa.

E sono proprio le mura di casa il luogo dove, secondo i risultati della ricerca condotta da Braun in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sociale e di Marketing Eumetra, il 76% delle donne italiane preferisce depilarsi. Ma non solo, la depilazione è oggi una parte integrante della beauty routine per ben il 99% delle donne intervistate e viene eseguita soprattutto per star bene con sé stesse (62%).

Infatti, il rapporto con i peli è spesso conflittuale: pur accettandoli sugli altri più di 8 donne su 10 non li ama su sé stessa, rivelando di aver talvolta rinunciato o posticipato alcune attività della propria vita quotidiana, da quelle più ludiche come l’andare in spiaggia (64%), l’indossare abiti e indumenti corti (55%), ad altre più importanti come le visite mediche (25%) o l’avere rapporti intimi (21%).

Attraverso la nuova campagna sulla luce pulsata Silk-expert Pro 5, Braun conferma il suo impegno nel venire in contro a tutti coloro che cercano una depilazione di lunga durata nel comfort di casa propria, contribuendo a sentirsi più liber*, più self-confident e senza “il peso della rimozione dei peli”. Alleata in questa missione è ancora Belén Rodriguez, Ambassador del brand da più di due anni e protagonista dello spot, affiancata da altri early-adopters della luce pulsata.

Con sguardo in camera e piccoli gesti sapienti, in pochi secondi Belén illustra agli spettatori come ottenere una depilazione permanente dei peli visibili efficace e duratura attraverso il Silk-expert Pro 5 di Braun, l’epilatore in grado di rimuovere permanentemente i peli visibili, anche nel comfort di casa propria e con risultati visibili, in sole 4 settimane.

Performance credibili, sicurezza e facilità d’uso a casa, sono quindi i concetti chiave della campagna, messi in risalto anche dalla protagonista, mentre fa scorrere Silk-expert Pro 5 sulla propria pelle, seduta comodamente sul divano, in un contesto di assoluto relax e, infine, osserva soddisfatta il risultato. La campagna è stata ideata dall’agenzia Wunderman Thompson e realizzata dalla casa di produzione Castadiva. La parte di ufficio stampa e di digital PR è curata dall’agenzia Hill+Knowlton Strategies Italia.