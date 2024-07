Brunswick Group accoglie Pietro Benassi come Senior Advisor

Brunswick Group nomina Pietro Benassi come nuovo Senior Advisor

Brunswick Group, società di consulenza leader a livello globale in comunicazione strategica e relazioni istituzionali, continua a espandere il proprio team in Italia e annuncia l’ingresso di Pietro Benassi quale Senior Advisor, basato a Roma. Pietro Benassi, diplomatico italiano con una carriera di 40 anni presso il Ministero degli Affari Esteri, ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, tra cui ambasciatore italiano in Germania e Tunisia, rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione Europea, Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri, Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri e Capo della task force italiana per la Brexit.

Nel suo nuovo ruolo in Brunswick, Pietro Benassi fornirà consulenza a clienti italiani e internazionali in ambito policy e regulatory, nonché su questioni geopolitiche globali e le relative implicazioni per il business. La sua nomina rafforza ulteriormente il team di Senior Advisor globale del Gruppo.

Pietro Benassi ha commentato: “Brunswick è nota per la sua consulenza di alto livello su scala globale nel guidare i clienti attraverso scenari normativi e politici sempre più intricati. Sono felice di unirmi a un team così apprezzato e di mettere a frutto la mia esperienza di ufficiale governativo, in un momento in cui la comprensione del panorama politico non è mai stata così complessa e rilevante”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a un professionista come Pietro Benassi. Questo è il risultato di un lavoro di rafforzamento nel tempo della nostra practice Public Affairs in Italia, possibile grazie a un team altamente specializzato che già affianca in questo ambito alcune delle principali aziende leader nel mondo. L’ingresso di Pietro consolida dunque la nostra expertise in Public Affairs, Policy e Regulatory”, ha commentato Alessandro Iozzia, Head of Brunswick per l’Italia.