Busnelli, Fulvio Cattaneo è il nuovo Sales Director

Busnelli rafforza il suo team nella nuova sede in Brianza: Fulvio Cattaneo nominato Sales Director

Nel pieno rispetto del passato e con uno sguardo attento al futuro, Busnelli riprende la sua strada dalla nuova sede brianzola, nel polo indiscusso della cultura del design. Al centro della rinnovata brand identity c’è un modo rivoluzionario di concepire il gruppo di lavoro: la “Busnelli Crew”. Un vero e proprio think tank collettivo e un team di collaboratori locali scelti appositamente perché contagiati da sempre dalla cultura del mondo design: una pluralità di professionisti con esperienze, competenze e talenti a 360° e in grado di costruire il nuovo “futuro” del brand. E nel team da qualche settimana è presente anche Fulvio Cattaneo con il ruolo di Sales Director.

“Fin da subito abbiamo deciso che l’Azienda Busnelli dovesse mantenere la sua cultura e la sua storia del design aprendo la nuova Sede nel cuore della Brianza: e siamo infatti a Desio. Attenzione a 360°, sensibilità ed esperienza sono fortemente presenti in questo importante distretto del mobile su tutta la filiera: la cultura del mondo arredo qui si respira quotidianamente, è di casa e accomuna da sempre le persone che vi abitano. Una vera e propria trasmissione dei saperi, un ricambio generazionale continuo delle maestranze che garantisce quindi anche la presenza di potenziali collaboratori che dispongono di un reale know-how del settore", commenta Christian Dal Bo, General Manager di Busnelli. "Ne è un esempio Fulvio Cattaneo, che da qualche settimana è operativo nel nostro team nel ruolo di sales director: una nuova risorsa interna per noi fondamentale in un mercato come quello dell’arredo oggi in continua evoluzione”.