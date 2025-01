BYD presenta ‘Motorizzazione DMi’ per eliminare l’ansia da ricarica

BYD rivoluziona il mercato con la ‘Motorizzazione DMi’: l’innovazione tecnologica che elimina l’ansia da ricarica

In un settore automobilistico sempre più attento alla sostenibilità e all’innovazione, BYD si afferma come pioniere con la sua nuova Motorizzazione DMi, una soluzione che unisce i vantaggi dell’elettrico a un’autonomia straordinaria di 1.080 km. Questa tecnologia, denominata Super DM (Dual Mode), rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore dei veicoli ibridi plug-in (PHEV), rispondendo a una delle principali preoccupazioni degli automobilisti: l’ansia da ricarica.

La motorizzazione DMi di BYD si distingue per l'integrazione di un motore a combustione ad alte prestazioni e una batteria di grande capacità, in grado di ottimizzare l’efficienza energetica. In modalità elettrica, il veicolo può percorrere distanze considerevoli senza il supporto del motore a combustione, mentre quest'ultimo interviene solo in condizioni specifiche, come durante le accelerazioni più intense o in caso di carico elevato. Questo approccio consente di ridurre le emissioni di CO2 e di minimizzare i costi operativi, rendendo ogni viaggio non solo sostenibile, ma anche conveniente.

Un aspetto fondamentale dell’offerta BYD è rappresentato dalle Blade Battery, progettate interamente dall'azienda. Queste batterie non solo garantiscono una capacità superiore del 50% rispetto alle batterie tradizionali, ma offrono anche una durata eccezionale con oltre 5000 cicli di carica e scarica. La loro progettazione innovativa include un design a forma di lama, che ottimizza lo spazio e aumenta la sicurezza, riducendo il rischio di incendi in caso di impatti. A testimonianza della fiducia nella qualità dei propri prodotti, BYD offre ai clienti una garanzia di 6 anni sulle batterie, dimostrando il proprio impegno verso una mobilità responsabile e tecnologicamente avanzata.

Salire a bordo di un veicolo BYD significa immergersi in un ambiente che unisce lusso e benessere. Ogni dettaglio degli interni è curato con precisione, a partire da un innovativo cruscotto dotato di uno schermo infotainment da 15,6 pollici, capace di ruotare per una maggiore versatilità. Il sistema offre una navigazione intuitiva, con funzionalità di connettività avanzata che includono Apple CarPlay e Android Auto. I materiali utilizzati per i sedili, come pelle ecologica e tessuti riciclati contribuiscono a un’esperienza di guida premium.

La sicurezza è una priorità per BYD, come dimostrano le 5 stelle ottenute nei rigorosi test di sicurezza Euro NCAP. Ogni veicolo è equipaggiato con un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), progettati per proteggere tutti gli occupanti. Tra le funzionalità di sicurezza più rilevanti troviamo il Forward Collision Warning, l'Autonomous Emergency Braking e il Lane Keeping Assist, che lavorano in sinergia. Inoltre, i veicoli BYD sono dotati di sistemi di monitoraggio dell'angolo cieco e assistenza al parcheggio, rendendo ogni manovra sicura e senza stress.

L'estetica dei veicoli BYD è frutto del talento di un designer proveniente da Porsche, la cui esperienza si riflette in ogni dettaglio. Questa eredità si traduce in un design che coniuga eleganza e sportività, conferendo ai veicoli una presenza distintiva su strada. Le linee fluide e aerodinamiche non solo migliorano l'efficienza del carburante, ma offrono anche un look accattivante e moderno. I fari a LED di ultima generazione, insieme a cerchi in lega leggera, aggiungono un tocco di sportività e sofisticatezza.

BYD non si limita a produrre veicoli innovativi; l'azienda si impegna anche a ridurre il proprio impatto ambientale. La produzione delle Blade Battery avviene in stabilimenti che utilizzano energia rinnovabile, contribuendo a un ciclo produttivo sostenibile. Inoltre, BYD sta investendo nella creazione di una rete di ricarica efficiente, con l’obiettivo di rendere l’energia rinnovabile accessibile per tutti i suoi clienti.