BYD rivoluziona la mobilità con la Seal U DM-i: tecnologia, sicurezza e comfort senza compromessi

BYD Seal U DM-i: il SUV ibrido plug-in che ridefinisce la mobilità con tecnologia, sicurezza e comfort senza compromessi

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a energia nuova, conquista la scena e rivoluziona la mobilità con SEAL U DM-i. Il nuovo SUV ibrido plug-in rappresenta la scelta ideale per chi desidera un veicolo eco-friendly senza compromessi in termini di prestazioni e versatilità, con una tecnologia ai vertici del segmento e un’autonomia straordinaria, a supporto di design e comfort.

Il fiore all’occhiello del modello è rappresentato dalla tecnologia BYD Super DM (Dual Mode), un sistema ibrido plug-in che combina un motore termico e un motore elettrico per ottimizzare l'efficienza energetica. Questo sistema ibrido avanzato permette di ridurre al minimo l’uso del carburante e i consumi, offrendo su tutte le versioni del modello prestazioni elevate e garantendo livelli di autonomia eccezionale per affrontare qualsiasi viaggio senza l’ansia da ricarica.

La SEAL U DM-i è disponibile infatti in tre versioni: Boost, Design e Comfort, ciascuna con caratteristiche diverse, ma tutte pensate per garantire una guida dinamica e sostenibile. La versione Boost in particolare, caratterizzata da una combinazione di efficienza energetica e performance elevate, vanta un'autonomia elettrica di 80 km, grazie all’accoppiata tra un motore elettrico anteriore da 145 kW e un motore termico da 1,5L, che genera un totale di 160 kW di potenza. Specifiche che si esaltano durante la guida cittadina, con valori impressionanti di 14,5 kWh/100 km.

Altro aspetto fondamentale della SEAL U DM-i è rappresentato dalla gamma tecnologica, a supporto in particolare della sicurezza: la vettura è dotata di un ampio set di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Tra le principali tecnologie di sicurezza troviamo poi il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia con avviso di superamento involontario, e il sistema di avviso di collisione posteriore.

Grazie a queste tecnologie, il SEAL U DM-i aiuta a prevenire incidenti, migliorando la sicurezza sia del conducente che dei passeggeri. Inoltre, la struttura robusta del veicolo, che utilizza acciaio ad alta resistenza e una protezione aggiuntiva per la batteria, offre un’ulteriore garanzia di sicurezza in caso di incidenti. La telecamera panoramica a 360° è un altro elemento che aiuta il conducente a manovrare il veicolo in modo sicuro, fornendo una visibilità totale intorno al veicolo.

La tecnologia si abbina alla praticità: l’elevata abitabilità interna del SUV è garantita da una lunghezza di 4.775 mm e un bagagliaio da 425 litri, che può essere ampliato a 1.440 litri grazie ai sedili posteriori abbattibili, con ampio spazio per carichi voluminosi e per il trasporto di passeggeri. Inoltre, il SEAL U DM-i è dotato di numerosi portaoggetti, porte USB per la ricarica e funzione V2L (Vehicle-to-Load), che consente di utilizzare il veicolo come fonte di alimentazione per dispositivi elettronici, ideale per le aree senza accesso a una presa di corrente.

L’importanza dell’aspetto tecnologico è sottolineata anche dal sistema di infotainment, che include uno schermo rotante da 15,6 pollici e un display digitale da 12,3 pollici che mostra tutte le informazioni di guida in modo chiaro e intuitivo. Inoltre, la connettività avanzata permette di controllare il veicolo tramite l’app BYD, che consente di gestire varie funzioni come il blocco delle porte, la gestione della temperatura interna e la verifica dello stato della batteria da remoto. Completano gli eleganti interni alcuni dettagli di alta qualità: i rivestiti in pelle vegana, dotati di funzione riscaldamento e ventilazione – gestibili anche da remoto tramite app - ed elettricamente regolabili per garantire il massimo del comfort; il sistema di illuminazione ambientale a più colori; il cristallo del cambio.

BYD continua così a guidare l'innovazione nel settore della mobilità sostenibile, offrendo un SUV che unisce efficienza energetica, sicurezza avanzata e comfort senza compromessi. La scelta perfetta per tutti coloro che ricercano un’auto in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Disponibile da giugno 2025, la SEAL U DM-i sarà offerta in cinque colori: Delan Black, Time Grey, Snow White, Tian Qing (Blue) e Boundless Cloud. Il veicolo sarà accompagnato da una garanzia di 6 anni o 150.000 km sul veicolo, e una garanzia di 8 anni o 200.000 km sulla batteria, confermando l’affidabilità e la durata di questo innovativo SUV.