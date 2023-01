Carapelli Firenze presenta il nuovo Direttore Generale Bruno Seabra

Carapelli Firenze:

Bruno Seabra è il nuovo Direttore Generale, gestirà la unit italiana del Gruppo Deoleo

Carapelli Firenze annuncia l’ingresso in azienda di Bruno Seabra come nuovo Direttore Generale. Seabra vanta una solida esperienza in ruoli dirigenziali maturata a livello internazionale in grandi aziende del food and beverage. Prima di arrivare in Carapelli, ha lavorato per diversi anni come direttore commerciale e direttore supply chain di Suntory Iberia, fra i più grandi produttori europei di bevande. Inoltre, si è già occupato del mercato dell'olio in Unilever.

“Ho accolto con entusiasmo la nomina a nuovo Direttore Generale Italia del gruppo Deoleo, una realtà leader a livello internazionale, saldamente impegnata nella costruzione di un futuro di valore per la categoria dell’olio in cui sostenibilità, innovazione e qualità sono fattori determinanti", ha dichiarato Bruno Seabra. “Porterò la mia esperienza e la mia visione, lavorando di concerto con il mio team per valorizzare il portafoglio dei nostri marchi e adottare strategie sempre più efficaci per rispondere alle esigenze ed opportunità di sviluppo della categoria olio in Italia”.

La conoscenza di Seabra del comparto e delle sue dinamiche contribuirà sicuramente alla crescita di Carapelli Firenze. Il nuovo Direttore Generale guiderà la company italiana del gruppo Deoleo che, oltre a Carapelli, controlla anche altri marchi tra cui Bertolli, Sasso, Friol, Giglio Oro, Maya.