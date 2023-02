CBRE, Mirko Baldini è il nuovo ad per la divisione Advisory in Italia

CBRE, Baldini sarà il nuovo Amministratore Delegato per la divisione Advisory Italia a partire dal 1° aprile 2023

CBRE, leader globale nei servizi e negli investimenti in commercial real estate, annuncia la nomina di Mirko Baldini come nuovo Amministratore Delegato della divisione Advisory in Italia a partire dal 1° aprile 2023. Mirko Baldini, già COO e Head of Property Management Italy, ha maturato una grande esperienza nel settore immobiliare e ha raggiunto importanti risultati durante i suoi quasi 20 anni di esperienza professionale in CBRE

Mirko Baldini, futuro Amministratore Delegato della divisione Advisory di CBRE Italy, dichiara: "Sono molto felice di cogliere l’opportunità di guidare la società in Italia. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con i colleghi, per perseguire insieme l’obiettivo ambizioso di consolidare i punti di forza di CBRE e cogliere le importanti nuove sfide che abbiamo davanti".

Marco Hekman, Divisional President della divisone Advisory per l’Europa Continentale di CBRE, ha commentato: "Sono lieto che Mirko assuma il ruolo di leadership di Alessandro alla guida della divisione Advisory in Italia. Alessandro ha costruito un business leader nel settore in Italia, con un team in grado di fornire servizi di alta qualità ai nostri clienti. Esiste ancora del potenziale per rafforzare e migliorare ulteriormente le nostre capacità a favore dei clienti in Italia e Mirko è nella posizione ideale per guidare questa crescita".

Alessandro Mazzanti, che attualmente ricopre la posizione di Amministratore Delegato, avrà il ruolo di Presidente non esecutivo in CBRE e continuerà a supportare il business italiano fino alla fine di febbraio 2024. Dal 1999 alla guida di CBRE in Italia, grazie alla sua visione, alla sua leadership e alla sua capacità di coltivare relazioni profonde e durature, Alessandro Mazzanti ha gestito un business di successo, raggiungendo traguardi importanti.