Centro Diurno Santa Bibiana: un esempio di cura olistica per gli anziani

Centro Diurno Santa Bibiana: un esempio di cura completa per chi vive la complessità della demenza

Il Centro Diurno Santa Bibiana di Martina Franca (Taranto), gestito dall'azienda Don Guanella, è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno convenzionata con l’Azienda Sanitaria Locale. Si pone come punto di riferimento per l’accoglienza di adulti e anziani affetti da demenza, tra cui l'Alzheimer, che necessitano di supporto per affrontare la perdita di autonomia e le difficoltà quotidiane.

Il Centro offre accoglienza a un massimo di 30 utenti, selezionati sulla base di criteri che includono la diagnosi di demenza e l’assenza di gravi disturbi comportamentali o deficit motori che richiederebbero un’assistenza residenziale. La permanenza viene stabilita dall’U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare) attraverso un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), progettato per rispondere alle necessità specifiche di ciascun paziente e per rallentare il declino della malattia.

L’équipe multidisciplinare, composta da professionisti sanitari e sociali, lavora in sinergia per offrire interventi personalizzati. Questo approccio integrato consente di garantire un’attenzione costante alle esigenze fisiche, cognitive ed emotive degli ospiti, migliorandone la qualità della vita.

Al cuore delle attività del Centro vi è il rispetto della persona, considerata nella sua interezza e con la sua dignità. I principi ispiratori includono il diritto alla cura, alla protezione, alla prevenzione e alla partecipazione attiva, così come il rispetto della riservatezza e delle scelte personali. Ogni intervento è orientato a stimolare le capacità residue, promuovere l’autonomia e contrastare l’isolamento sociale.

Per garantire il benessere degli utenti, il Centro "Santa Bibiana" propone una vasta gamma di laboratori e attività, pensate per stimolare e coinvolgere gli utenti a 360 gradi, mirando al benessere fisico, cognitivo, emotivo e sociale. La terapia occupazionale è un elemento chiave, poiché aiuta gli ospiti a svolgere attività pratiche quotidiane che favoriscono l'autonomia e stimolano la memoria. Accanto a questa, le attività di fisioterapia comprendono interventi mirati come la riabilitazione neurologica, la riabilitazione ortopedica, la riabilitazione propriocettiva e la rieducazione posturale, tutte mirate a migliorare l’equilibrio, la coordinazione e la mobilità.

Particolare attenzione è data anche alla stimolazione/riattivazione cognitiva: tecniche come il memory training, la terapia di riorientamento alla realtà (ROT) e il training procedurale sono utilizzate per mantenere e migliorare le funzioni cognitive degli ospiti, contrastando l'evoluzione della malattia. Le attività di stimolazione sensoriale, tra cui musicoterapia e arte terapia, uniscono la creatività al rilassamento, permettendo agli utenti di esprimere emozioni e pensieri attraverso suoni, colori e forme. Inoltre, tecniche di rilassamento sono utilizzate per favorire la calma e ridurre l'ansia.

Le attività di stimolazione emozionale comprendono la terapia della reminiscenza, che riporta alla mente ricordi significativi, la terapia della validazione, che aiuta a rispondere ai sentimenti e ai comportamenti degli utenti con empatia, e la pet therapy, che coinvolge gli animali come fonte di conforto emotivo. Non mancano momenti di socializzazione, con attività ludiche e religiose, come feste di compleanno, celebrazioni per ricorrenze speciali e gite, che favoriscono il legame con la comunità e offrono occasioni di svago e incontro.