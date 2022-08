Cercasi sviluppatori disperatamente: ne manca un milione all'appello

Manca un milione di sviluppatori in Italia

Quella dello sviluppatore è tra le 25 professioni che crescono più velocemente negli ultimi anni, con richieste in aumento da parte delle aziende: i developer ricevono in media 24 offerte di lavoro al mese, ma solo il 13% di loro si dichiara in cerca di lavoro, e il risultato sono più di 1 milione di posti vacanti nel settore tech. A questo divario tra domanda e offerta si aggiunge la difficoltà per le aziende di mettersi in contatto con i migliori professionisti IT attraverso i tradizionali sistemi di selezione, che prevedono tempi dilatati tra il primo contatto con il candidato all'accettazione dell'offerta di lavoro (circa 45 gg). È questo lo scenario del mercato del lavoro per gli sviluppatori, influenzato dal bisogno delle aziende di digitalizzarsi e di trovare strumenti più efficienti per la selezione del personale IT: ne parliamo con Chiara Russo, ceo e co-fondatrice di Codemotion, piattaforma che si occupa di creare connessioni tra i developer e le aziende in cerca dei migliori talenti in ambito tecnologico.

Perché le aziende non riescono ad assumere sviluppatori?

Oggi non sono più le imprese a selezionare gli sviluppatori, ma questi ultimi a scegliere l’azienda in cui lavorare. Questo trend, che per altre professioni è una novità degli ultimi mesi, è una realtà già da alcuni anni in ambito IT. Diventa quindi fondamentale per le aziende imparare a “parlare la lingua degli sviluppatori”, costruendo offerte di lavoro in linea con le loro aspirazioni e garantendo processi di selezione rapidi e trasparenti. Il contributo di Codemotion a questa esigenza del mercato si chiama “Codemotion Talent”, una piattaforma di matchmaking che propone al reparto HR una rosa mirata di candidati, riducendo i tempi di selezione e portando potenzialmente all’assunzione entro 30 giorni. Questo è possibile grazie a un algoritmo che confronta le preferenze degli sviluppatori con i requisiti delle imprese e grazie ai Talent Partner, consulenti che affiancano candidati e aziende durante l'intero processo: in questo modo è possibile proporre agli sviluppatori offerte di lavoro attrattive e alle imprese professionisti competenti e motivati, riducendo la durata della selezione e il tasso di rifiuto dei candidati. Nello scegliere i candidati, Codemotion può contare sulla più grande community europea di sviluppatori (oltre 240mila), difficilmente raggiungibili attraverso i tradizionali canali di ricerca.



Perché gli sviluppatori scelgono Codemotion? Come è nata questa community?

Siamo partiti nel 2013 come una piccola startup che organizzava conferenze per offrire agli sviluppatori opportunità di formazione. L’iniziativa è piaciuta e, in breve tempo, io e la mia co-founder Mara Marzocchi ci siamo ritrovate a organizzare eventi nelle principali città europee, ai quali hanno iniziato a partecipare anche le imprese. Per gli sviluppatori le conferenze erano un’occasione per fare networking, approfondire nuove tecnologie o metodi di lavoro, mentre le aziende avevano l’opportunità di incontrare e conoscere talenti IT. Oggi abbiamo più di 50 dipendenti in Italia, Spagna e Nord Europa: abbiamo costruito un network che mette in contatto oltre 240 mila professionisti con più di 300 fra aziende e startup.



Poi è arrivata la pandemia. Come avete gestito l’impossibilità di organizzare eventi in presenza?

I primi mesi del 2020 sono stati difficili perché il nostro modello non poteva più funzionare in quelle condizioni. Avevamo già pianificato di digitalizzare la nostra offerta nell’arco di tre anni, passando dalle conferenze in presenza a una piattaforma online per restare costantemente al fianco degli sviluppatori con contenuti sempre aggiornati e metterli in contatto con le imprese attraverso nuove modalità. Durante il primo lockdown abbiamo chiuso un round di investimento da 6 milioni di euro e con queste risorse siamo riusciti a completare questa transizione in tre mesi invece che in tre anni. Nel 2021 abbiamo accelerato la crescita, aumentando il fatturato del 110%, e ora Codemotion Talent è la nuova tappa di questo percorso.



Dopo l’emergenza sanitaria, stiamo gradualmente tornando alla normalità. Quali sono i prossimi obiettivi di Codemotion?

Continueremo a investire nella piattaforma, con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di sviluppatori entro il 2026. Oltre a questo, stiamo organizzando la nostra prossima conferenza ibrida. In questi anni di emergenza sanitaria, infatti, le nostre conferenze non si sono mai interrotte, dal 2020 a oggi ne abbiamo organizzate 12 online, ma sappiamo quanto sia importante il rapporto con la community e gli sviluppatori attraverso incontri dal vivo. Restiamo però ancorati al nostro focus che resta l’ambito della nostra piattaforma digitale. Il 18-19 ottobre organizzeremo Codemotion Conference, appuntamento per sviluppatori esperti e professionisti IT in cerca di novità e approfondimenti su tecnologie e trend di settore: due giornate, 4 track in contemporanea dove sono attesi migliaia di partecipanti e si alterneranno più di 100 speaker suddivisi tra oltre 80 sessioni fra tra talk tecnici, keynote ispirazionali, panel dedicati ai trend dello sviluppo software, consigli per chi si approccia al mondo della formazione e molto altro.