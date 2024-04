Charles Holland Award, Amplifon premia i migliori negozi del mondo

Charles Holland Award, Amplifon: premiati a Milano oltre 50 negozi tra le regioni di EMEA e America

Sabato 6 aprile, presso lo Studio 90 a Milano, si è svolta la cerimonia di premiazione dell'edizione 2023 del prestigioso Charles Holland Award, promosso da Amplifon. Questo riconoscimento, intitolato alla memoria del fondatore della società, è un tributo agli sforzi dei negozi di Amplifon in tutto il mondo che si sono distinti per le loro straordinarie performance e per l'aderenza ai valori aziendali, con un'attenzione particolare alla qualità del servizio offerto alle persone.

Oltre 50 negozi sono stati premiati tra le regioni di EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e America, mentre un'edizione dedicata all'area Asia Pacifico è prevista a metà aprile in Indonesia. I paesi premiati sono quindici, tra cui l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, il Belgio, l'Olanda, Israele, la Svizzera, il Portogallo, il Regno Unito, la Polonia, l'Ungheria, gli Stati Uniti (sia franchisee che negozi diretti), il Canada ed l'Ecuador. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche i vertici dell'azienda, tra cui la Presidente, Susan Carol Holland, e il CEO, Enrico Vita.

“I nostri audioprotesisti e il nostro personale di negozio sono di ispirazione per tutto il Gruppo e svolgono un ruolo essenziale nell’assicurare che chi si rivolge a noi abbia un’esperienza unica”, ha dichiarato Enrico Vita, sottolineando come lo scorso anno Amplifon abbia assistito oltre 1 milione di persone nel mondo. L'assegnazione del Charles Holland Award non è soltanto un momento di celebrazione per i negozi premiati, ma rappresenta anche un'opportunità per Amplifon di riconoscere il valore del suo personale e l'impegno nell'offrire servizi di qualità e soluzioni innovative per la cura dell'udito, consolidando così la sua posizione di leader nel settore a livello mondiale.